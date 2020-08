Kidnapping – Un jeune homme libéré sur rançon à Ambatondrazaka

Cas d’enlèvement contre rançon à Soalazaina Ambatondrazaka. Âgé de 24 ans, le petit-fils d’un adjoint au maire a été libéré contre la somme de 30 millions d’ariary, la nuit de mardi. Il est sain et sauf.

Après avoir visionné l’intervention télévisée du président de la République, dimanche, la victime et ses frères de 16 et 10 ans étaient allés surveiller le champ, à deux kilomètres de Soalazaina. En chemin, quatre inconnus les ont interceptés dans le noir. Ils ont attaché le garçon de 16 ans et l’ont amené, laissant au plus petit un message écrit sur un bout de papier contenant un numéro de téléphone que la famille devait appeler pour les négociations de rançon.

Lors de leur première conversation, les ravisseurs avaient prévenu la famille de ne pas informer la gendarmerie. Ils ont, dans un premier temps, réclamé 100 millions d’ariary, puis ont ensuite baissé le à 50, 48, 40 et finalement 30 millions d’ariary.

Les gendarmes ont alors rejoint l’endroit où s’effectueraient le versement et la libération de l’otage, mardi vers 20 heures. Ils ont suivi les criminels à la trace. Selon eux, les pas se sont arrêtés devant une maison au village de Soalazaina. Soupçonnés, trois individus se sont fait arrêter. L’ enquête se poursuit.