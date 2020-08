Formations agricoles – Tentative de numérisation

Pour atténuer les impacts du coronavirus sur la productivité agricole dans le Sud, le privé propose des suggestions de modernisations.

Faible champ d’intervention des techniciens agricoles. C’est en tentant de résoudre cette problématique que le référentiel HOREB ou Hygiène, Organisation et Restauration de l’Environnement et de la Biodiversité a mis en place un processus de numérisation de l’encadrement des petits producteurs agricoles dans la région Atsimo Andrefana. Les impacts liés à la crise sanitaire ont touché tous les secteurs sans exception.

« Suppressions d’emplois, arrêts des activités et autres conséquences étaient inévitables. Les petits producteurs n’ont pas été épargnés non plus. Un contexte qui risque de provoquer une autre crise alimentaire. Raison pour laquelle nous avons initié ce programme dans les communes rurales de Milenake et d’Ankililaoka, district de Toliara II dans la région Atsimo Andrefana pour tenter d’atténuer les risques de crise sociale dans cette zone déjà en péril » explique Faly Rasamimanana, l’initiateur du référentiel HOREB.

Concrètement, cette initiative de sauvegarde des petits producteurs agricoles se résume à la dotation de matériel de communication permettant aux producteurs locaux d’interchanger avec les techniciens agricoles qui n’ont pas forcément la possibilité de partager leurs expériences sur place.Les trois quarts de la population malgache vivent dans l’extrême pauvreté, et 80 % d’entre eux sont tributaires de l’agriculture.

Optimisation

Afin d’optimiser les financements pour le développement, les initiateurs de ce projet jugent essentiel d’impliquer le secteur privé dans la chaîne de valeur agricole à travers le concept de partenariat et de RSE. « Le champ d’intervention des formateurs agricoles reste limité dans la mesure où leurs effectifs n’arrivent pas à couvrir toutes les zones agricoles du pays. Ainsi, un poste téléviseur Smart TV avec un convertisseur fourni par les partenaires d’HOREB dont Orange Madagascar et le CRS, seront mis à disposition des producteurs » rajoute l’initiateur d’HOREB.

De cette manière, les techniciens auront la possibilité d’améliorer les fréquences de suivi de la production et de conseiller les petits producteurs à distance. Les techniciens qui travaillent en partenariat avec les acteurs de l’HOREB interviennent ainsi par le biais de cette nouvelle technologie pour vulgariser les techniques de production appropriées au profit des paysans résidant dans ces deux communes pilotes.

Ces communes pilotes comptent près de cent cinquante petits producteurs agricoles. Ces derniers bénéficieront de ces formations à distance à partir du mois prochain pour une zone de production de plus de deux cent hectares pour commencer. Il s’agit alors pour le référentiel HOREB de favoriser un système d’agriculture familiale pilote dont la première récolte de pois de cap a enregistré une production allant jusqu’à deux tonnes à l’hectare, si auparavant, c’était entre 600kg au maximum en raison de la dégénération de la filière.