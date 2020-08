Diana – Covid-19 : Des mesures drastiques

Les chiffres grimpent concernant la situation épidémiologique au coronavirus dans la région Diana. Les mesures de restrictions sont renforcées.

DEPUIS que le coronavirus a regagné du terrain dans la région, le taux de positivité est en perpétuelle hausse dans la région Diana. 40% avant hier, si au mois de mai il était de moins de 5%. Si l’on se réfère à la statistique fournie par la direction régionale de la santé, le nombre des décès est de neuf, dont sept ont été enregistrés dans la ville d’Antsiranana. Les personnes déclarées positives est donc au nombre de 156 dans tout le territoire de ladite région.

L’inquiétude grandit dans les deux districts, notamment dans les districts d’Ambilobe et d’Antsiranana-I, où le nombre de contaminations au coronavirus a triplé en seulement quelques jours. Il existait même une journée où deux personnes sont tous morts dans la capitale du Nord. Pour l’heure, elle reste le principal foyer de la pandémie avec 54 cas positifs dont dix d’entre eux sont admis au Centre Hospitalier Universitaire de Tanambao et les restes suivent le traitement à domicile.

Bref, le virus circule dans ces périphéries, plus on le cherche, plus on le trouve. Il y a des foyers un peu partout dans les districts voire les communes et des personnes contaminées qui ne le savent pas et qui risquent d’en contaminer d’autres.

En outre, une des hypothèses avancées par les personnels médicaux est majoritairement le non-respect de la consigne imposée par les autorités locales. Ce qui a causé, dans un petit laps de temps cette flambée de contamination. Certes, depuis la déclaration de l’état d’urgence sanitaire, le Centre de Commandement Opé – rationnel Régional ne ménage aucun effort dans le dessein de prendre des mesures de protéger les citoyens contre la pandémie, mais la majorité de ces derniers sont sceptiques quant à l’existence de la pandémie du coronavirus. Ils pensaient que ce virus ne survit pas dans les régions chaudes.

Mesures répressives

Face à cette flambée de maladie à coronavirus dans la Diana, le gouvernorat a pris une batterie de consignes sur le plan socioéconomique dans le but de contrecarrer la propagation du virus. Outre, un grand défi se pose au niveau de la sensibilisation et la conscientisation, le centre de commandement a pris un grand nombre de restrictions en vue d’endiguer la propagation du coronavirus dans la région.

Il a publié aujourd’hui un arrêté de dix-huit articles fixant les nouvelles mesures adoptées pendant quinze jours dans la préfecture d’Antsiranana. Une grande partie des dispositions antérieures sont encore maintenues, d’autres sont modifiées et abrogées, mais des nouvelles mesures strictes et répressives ont été prises. Citons entre autres, l’arrêt de toutes les activités susceptibles d’attirer l’attention du public et de réunir des personnes, à midi, la limite de la circulation de tous les transports collectifs fixée à 14h00, la fermeture de tous les marchés communaux, la suspension de toute circulation de personnes et de véhicules reliant la Préfecture d’Antsiranana aux régions limitrophes.

Quant aux services publics, ils s’arrêtent à 13h … Cette fois, comme sanction, les récalcitrants seront placés dans un endroit sécurisé pendant six tours d’horloge, avec possibilité de poursuite administrative ou judiciaire. «La situation dans la région est critique. Nous avons la preuve avec les cas positifs et décès aujourd’hui que le virus circule partout sur notre territoire. Nous devons, pour combattre le virus, adapter nos habitudes quotidiennes, donc restreindre nos déplacements non essentiels à nos besoins vitaux et à notre travail notamment ceux qui favorisent les rassemblements. L’heure n’est plus aux tergiversations, mais nous devons être unis dans notre volonté de faire obstacle au virus» a déclaré le Président du CCOR Diana Daodo Arona Marisiky, lors d’une descente dans les quartiers et marchés de la ville.