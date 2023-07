TRANSPORT – Les tarifs des taxi-be restent à 600 ariary

Ce n’est pas le moment d’augmenter les tarifs routiers. Les frais de déplacement en bus seront encore de 600 ariary, selon l’administration de la capitale d’Antananarivo. Ils ont également déclaré qu’ils contribueront par tous les moyens à alléger les charges dont souffrent les transporteurs, tant sur le plan technique que dans le traitement des différents documents. C’est ce qui est ressorti de la concertation qui a eu lieu entre la Commune Urbaine d’Antananarivo, conduite par le maire, l’ATT conduite par le directeur général, des représentants du ministère des Transports et de la météorologie et des membres de l’UCTU ce jeudi 27 juillet 2023 à la mairie d’Analakely. Selon le directeur des Transports et de la mobilité auprès de la CUA, le bien-être de la population est la chose la plus importante pour la ville d’Antananarivo. La question des transports, a-t-il dit, fait partie des services auxquels il faut répondre pour le profit du peuple. « Cependant, on ne peut pas sous-estimer les besoins des transporteurs. Si c’est le contrôle technique qui les dérange, la ville d’Antananarivo est prête à prêter main-forte à cet égard , si c’est une question de routes qui est l’origine de ces demandes, on peut dire que la municipalité a réalisé plusieurs tronçons de routes, jusqu’à présent. Par conséquent, l’ajustement du tarif routier n’a pas encore été décidé », explique encore le président. Dans le même régistre, le maire a demandé que l’élection présidentielle soit terminée avant de discuter de la question de l’ajustement du prix de déplacement dans la capitale.