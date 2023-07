TRAIN URBAIN – Cinq stations sur huit prêtes à l’exploitation

Plus que quelques activités inachevées. La construction du Projet Train Urbain dans la capitale est en marche. En ce moment, cinq gares sur les huit prévues seront prêtes à l’utilisation au début de l’exploitation, dont la gare de Soarano, Anosibe, Soanierana, Mandroseza et Ambohimanambola. La société Madarail, qui est chargée d’accomplir ce projet, assure pouvoir finir les trois dernières gares juste après l’ouverture de ce transport. Quatre d’entre elles sont des stations principales, et les 4 autres sont des sous-stations. Le trajet, qui a pour but de réduire les embouteillages, est de 12 kilomètres depuis Amoroankona jusqu’à Soarano. On est maintenant jusqu’à 60 % de la rénovation de la voie ferrée et son renforcement. Toute la construction sera bouclée avant le 15 août prochain. Pour raison de sécurité, toutes les voies seront clôturées avant le début de l’exploitation du train, pour éviter les pertes de vie et la possibilité de désagréments de voyage. Les habitants aux alentours de la voie s’inquiètent quand même. « Nous ne sommes pas très rassurés, nous attendons encore les explications de Madarail et de l’État », a expliqué un des habitants de Mandroseza, hier. Des mesures vont être prises pour sécuriser les habitants. Une campagne d’éducation et de sensibilisation de la population est en cours par la Commune Urbaine d’Antananarivo, le ministère des Transports et Madarail, qui exploite la ligne. Le diesel, l’électricité et aussi le soleil seront utilisés pour alimenter le train urbain. Au début du projet, les trains rouleront au diesel. La Jirama a terminé l’inspection technique des réseaux d’alimentation électrique des stations, elle est en train de collecter les équipements nécessaires et va commencer à alimenter les stations en électricité. Dès l’année prochaine, il est prévu que le réseau fonctionne entièrement à l’électricité. Il existe déjà un projet d’alimentation électrique des stations via le réseau JIRAMA ainsi qu’à partir des centrales solaires. La Jirama est actuellement à la recherche de l’emplacement de la centrale solaire. Selon l’étude, la puissance totale requise est d’environ 5 MW. Le prix du ticket du train urbain sera identique au prix d’un trajet en taxi-be soit 600 ariary par personne, un tarif annoncé en 2021 par Gérard Andriamanohisoa, secrétaire général chargé des Nouvelles villes et de l’habitat. Sauf dernier changement. Il reste à peine un mois pour communiquer à propos de ce tarif. Ce nouveau moyen de transport dans la capitale va permettre d’atténuer les embouteillages. Sur les 4.5 millions de déplacements journaliers dans la capitale, plus d’1 million se font en taxi-be. C’est la raison de la création de ce projet pour tempérer les embouteillages qui persistent à Antana-narivo. Le train urbain devrait être officiellement en fonction en août.