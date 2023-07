TOAMASINA – Une cargaison de girofle subtilisée

Une affaire d’escroquerie de haut niveau sur le tapis. Une femme opérateur économique a été spoliée d’une marchandise d’exportation dont la valeur s’élève à soixante millions d’ariary à Toamasina. La victime opère dans la filière girofle. Au mois de juin, l’un de ses clients lui a pris une importante cargaison destinée à la revente. Rassurée après que le paiement se soit déroulé sans problème, l’opérateur économique a accordé un nouvel achat à crédit à la même personne. Faisant fi de manifester sa bonne foi, la cliente a laissé une voiture pour gage et la victime a accepté tant bien que mal, bien que la valeur de celle-ci ne suffise pas à couvrir ce qu’elle doit payer. Après l’échéance de paiement, alors que l’opérateur économique attendait que la somme convenue lui soit versée, la cliente n’a plus donné signe de vie. Elle s’est évanouie dans la nature avec la cargaison de girofle et l’argent qu’elle doit payer. Pour effacer ses traces, elle a désactivé son numéro de téléphone ainsi que son compte facebook. Depuis quelques jours, elle est activement recherchée. La femme qu’elle a réussi à rouler dans la farine a pour sa part réuni de nombreux éléments permettant de la prendre en défaut.