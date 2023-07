TECHNOLOGIE – L’ONG « Stem for Good » aide les jeunes à découvrir la robotique

L’ONG « Stem for Good » Madagascar (S4G) offre aux adolescents de 7 à 17 ans une opportunité exceptionnelle d’explorer l’univers du coding et de la robotique.

À travers leur initiative «Stem camp vacance», les jeunes participants ont la possibilité de mettre en pratique leurs connaissances théoriques, plongeant ainsi dans une semaine d’apprentissage et de découvertes passionnantes. «Pendant une semaine, les adolescents ont la chance de participer au Stem camp vacance organisé par l’ONG S4G. Ils peuvent choisir de prolonger leur séjour ou de participer à des sessions hebdomadaires durant les vacances. L’initiative vise à initier les jeunes à l’univers du coding et de la robotique, en mettant en pratique leurs connaissances acquises au cours des sessions. Cet environnement stimulant encourage leur créativité et leur passion pour la technologie», mentionne Law Anthony, membre du S4G. Madagascar bénéficie d’une excellente réputation en matière de coding, notamment pour les jeunes de moins de 18 ans. Le pays a été désigné comme leader en Afrique dans ce domaine, et a remporté le prestigieux prix « Africa code week» en 2022, ainsi qu’une place dans le top 10 du « First Global Challenge » la même année.

Réputation grandissante

«Grâce au suivi réalisé par l’ONG S4G, certains jeunes prodiges de la robotique ont eu l’opportunité de poursuivre leurs études à l’étranger. Cette initiative vise à développer les compétences technologiques à Madagascar tout en permettant aux étudiants de s’immerger dans des pays avancés dans le domaine pour devenir des leaders scientifiques malgaches. Un objectif ambitieux qui nourrit une fierté nationale et contribue à la construction d’une génération d’experts en technologie», indique Santatra Harinoro, responsable de communication et de partenariat au sein de l’ONG. Madagascar, avec ses désirs grandissants en matière de technologie, a un besoin crucial de techniciens compétents dans ce domaine. L’ONG S4G joue un rôle essentiel en soutenant ce désir d’apprendre et d’innover à travers l’éducation. «Le but ultime est d’inspirer une nouvelle génération de technophiles et de contribuer au développement technologique du pays pour atteindre l’objectif ambitieux de One district, one factory», termine la responsable.