SOMMET DE TANZANIE – L’éducation et la santé en priorités

Madagascar signe la déclaration de Dar es-Salaam. Cet acte conclut le sommet des Chefs d’État africains sur le capital humain et définit les priorités des interventions durant les années à venir.

Une réaffirmation des engagements présidentiels. C’est ainsi qu’est présentée la signature de la déclaration de Dar es-Salaam, par la Madagascar, hier. Une signature faite par Andry Rajoelina, président de la République, qui a conduit la délégation malgache au sommet des Chefs d’État africains sur le capital humain dans cette ville portuaire de la Tanzanie. Cette déclaration, qui pourrait muer en une convention, est l’épilogue des deux jours du sommet de Dar es-Salaam. Il est acté par vingt-quatre pays africains. “Investir dans l’humain pour construire une économie hautement productive, inclusive et résiliente”, en est le thème. Ceci, partant du constat que la population du continent africain est la plus jeune au monde. Un vivier important de ressources humaines et une force de développement considérable à capitaliser. La déclaration de Dar es-Salaam définit, justement, “les priorités des interventions des gouvernements et des partenaires de développement dans les années à venir en matière d’investissement dans le capital humain”. L’éducation qui comprend aussi la formation professionnelle et l’enseignement supérieur, ainsi que la Santé sont les volets inscrits en première ligne de ses priorités définies en Tanzanie.

D’ici 2030

Les signataires de la déclaration reconnaissent ainsi que l’investissement dans le capital humain pour mettre fin à l’extrême pauvreté passe par “l’éducation, le renforcement des compétences, des emplois de qualité, la santé et la nutrition”. La déclaration prévoit alors des actions concrètes avec des objectifs chiffrés sur l’horizon 2030. Accroître les investissements dans un système éducatif accessible et de qualité depuis l’éducation de base jusqu’à l’enseignement supérieur et la formation professionnelle pour améliorer les résultats de l’apprentissage est souligné. Dans cette optique, “réduire d’au moins un quart la pauvreté éducative”, dans chaque pays signataire et “améliorer le taux d’alphabétisation pour atteindre 75% d’ici 2030”, sont parmi les buts. “Nous nous engageons à dispenser une formation qualifiante à dix-neuf millions de personnes supplémentaires afin qu’elles acquièrent des compétences numériques pour l’emploi d’ici à 2030 et nous visons un taux brut de scolarisation de 20% dans l’enseignement supérieur”, ajoute la déclaration signée, hier.

Pareillement, les engagements portent sur la hausse des investissements “dans des systèmes de soins de santé accessibles, abordables et de qualité, en mettant l’accent sur la survie de l’enfant, les sous de santé préventifs, les services de soins de santé primaires et la réduction de la mortalité maternelle, néonatale et infantile”. Réduire le taux de mortalité des enfants de moins de 5 ans à 25 pour 1.000 et le taux de mortalité maternelle à 70 pour 100.000 est également les challenges affichés. En matière de nutrition, les engagements portent sur la réduction de l’émaciation, du retard de croissance à 40% et la réduction de l’insuffisance pondérale d’ici 2030, toujours. Pour l’emploi, la priorité sera donnée aux secteurs “à fort potentiel de création d’emplois”. Il s’agit de l’agriculture, l’énergie renouvelable, les technologies numériques et l’industrie manufacturière. Renforcer le bien-être et l’autonomie des femmes et des filles, garantir la protection sociale et l’inclusion, renforcer la recherche et l’innovation, mobiliser les ressources et les partenaires sont les autres grands points des engagements pris en Tanzanie. Selon des sources présentes à l’événement, “Madagascar est déjà sur la bonne voie avec les actions mises en œuvre pour la concrétisation des Velirano du Président. Il s’agira de les renforcer”.