Sinéad o’Connor : une Irlandaise en colère

«Une Irlandaise en colère» avait donné le magazine français L’Express, comme titre à une interview de Sinead Marie Bernadette O’Connor. C’était il y a exactement dix ans, dans le n°3239 du 31 juillet 2013.

Sans cet heureux hasard qui m’a mis ce numéro là justement, aujourd’hui, je n’aurais sans doute pas parlé de celle qui : en 1991, avait refusé le prix Grammy Awards («des gens qui ne connaissent rien à la musique vous dictent ce que vous devez chanter») ; en 1992, avait déchiré en public une photo du pape Jean-Paul II (pour dénoncer le silence du Vatican sur les sévices sexuels subis par des enfants dans des écoles catholiques d’Irlande) ; en 1999, est ordonnée prêtre dans une église catholique non reconnue par Rome ; en 2018, s’est convertie à l’islam. Certaines de ses biographies indiquent qu’entretemps, elle avait embrassé les croyances rastafari ainsi qu’également le bouddhisme. Chemin de croix d’on suppose anxiétés existentielles. Passer d’une religion à une autre et à une autre encore. Station, correspondance, toujours en transit. Passion et Calvaire.

Comme tant d’autres, traumatisés, assiégés, obnubilés, par le besoin de croire («pas forcément la foi en un dieu, mais en quelque chose»), avait-elle vraiment finalement achevé sa quête ? Heureusement qu’elle chantait. Et qu’elle a chanté «Nothing Compares 2U» en 1990 : «Nothing can take away these blues, ‘cause nothing compares to you ; I went to the doctor, he said, «Girl you better try to have fun»… Celle qui a enregistré Sean-Nos Nua, un album de chants irlandais, devait pourtant déclarer détester la musique traditionnelle irlandaise avant de concéder : «Les paroles de ces ballades sont sombres, déprimantes. Mais, ce sont mes souvenirs d’enfance». Sinead O’Connor est morte, ce 26 juillet 2023, à 56 ans.