SÉNAT – La ministre Assoumacou fait faux bond

Exaspération chez les sénateurs. Le professeur Elia Béatrice Assoumacou, ministre de l’Enseignement supérieur et de la recherche scientifique, ne s’est pas présentée au Palais de verre à Anosy, hier. Les sénateurs l’y ont, pourtant, attendu pour une audition. Elle devait apporter des explications sur les anomalies, dont les fuites de sujets, durant l’examen du baccalauréat. Leur rendez-vous a été à 10 heures du matin. « Son staff est arrivé, ce matin. Je ne sais pas s’ils ont reçu un coup de téléphone, mais ils ont quitté le Sénat après. C’est exaspérant ! », assène Luc Ramparison de la Commission sociale, culturelle et communication. Ce sénateur ne cache pas son agacement. « De la part d’un responsable étatique, c’est agaçant. Elle est ministre, et c’est de l’éducation, de l’avenir de nos jeunes dont il est question. Les relèves ne sont-ils pas prioritaires pour elle ? », peste-t-il. Une source auprès du ministère de l’Enseig-nement supérieur et de la recherche scientifique justifie l’absence du professeur Elia Béatrice Assoumacou à cette audition. « L’interpel-lation d’un ministre n’est pas une attribution des sénateurs. Ils sont responsables des territoriaux décentralisés. Pourquoi ils n’ont pas convoqué le ministre de l’Energie et des hydrocarbures, avec les problèmes de la Jirama ? Ou le ministre des Mines et des ressources stratégiques lors de l’importation d’or ? », explique-t-elle. Luc Ramparison souligne que le Sénat va utiliser tous les moyens pour que cette rencontre ait lieu. « Il y a déjà eu des problèmes durant la session du baccalauréat 2019. Le ministère ne pouvait-il pas en tirer des leçons ? Notre objectif est simple : le bon déroulement des examens nationaux. », conclut-il.