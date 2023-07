NOSY BE – Mort subite d’un Français sur un parking

Un évènement à fendre l’âme s’est produit sur le parking d’une compagnie d’assurance, à Batterie-Nosy Be, hier matin, vers 7h30. Un père de famille, un ressortissant français, âgé de 79 ans, a été victime d’une mort subite. D’après les informations recueillies sur place par les forces de l’ordre, il était au volant de son véhicule. Il l’a garé sur le parking. C’est en descendant qu’il s’est écroulé sur le sol. Il ne s’est plus relevé après sa chute. Suivant le rapport des faits de la force publique, appelée par son épouse émue pour le constater, il a rendu son dernier souffle sur les lieux. Aucune tentative de réanimation n’a pu être faite. Les policiers et gendarmes ont été accompagnés par un médecin légiste. Celui-ci, en s’appuyant sur son expertise, a attribué la cause du décès à une hypertension artérielle. Le corps du défunt a été remis à sa famille après l’examen. La police a dressé un procès-verbal de ce qui s’est passé. Le Parisien à la retraite était un résident, comme certains membres de son entourage l’ont indiqué. Ils ont été consternés en apprenant ce qui lui était arrivé.