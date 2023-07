MODE – Jaomatana s’inspire sur les matières premières malgaches

Marie-Laure Jaomatana est une talentueuse styliste malgache qui s’est donnée pour mission de promouvoir la mode de son pays à travers le monde. Avec 20 ans d’expérience dans le monde de stylisme, elle a su allier tradition et modernité en créant des collections uniques utilisant des matières premières d’origine malgache telles que le bodofotsy, le tsihy et le lambamena. “C’est à Paris que j’ai débuté mon voyage dans le monde de la mode il y a deux décennies. Cependant, le désir de promouvoir la culture de Madagascar à travers mes créations m’a finalement ramenée à Madagascar. C’est ainsi que j’ai commencé à transformer des nappes de table en broderie en de magnifiques vêtements, que j’ai présentés avec fierté au festival de Cannes à Paris. Depuis lors, ma passion pour la couture et mon attachement à l’authenticité des matières malgaches ont nourri mon ambition de changer la perception du pays sur la scène internationale” mentionne la talentueuse styliste. Passionnée depuis son enfance, elle puise son inspiration de ses racines familiales, sa mère étant elle-même couturière. “Je veux changer l’image de Madagascar à l’échelle internationale en faisant rayonner la créativité de la mode malgache” ajoute-t-elle. Aujourd’hui, Jaomatana Marie-Laure continue de puiser son inspiration dans la transformation de la mode. Forte de son succès, elle prépare une nouvelle collection pour le prestigieux festival Waka Waka.