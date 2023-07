Kidnapping fictif

Alors que la police et la gendarmerie ont travaillé d’arrache-pied pour passer au peigne fin la ville de Mampikony et ses périphéries, mardi, pour retrouver le mari et le frère de la perceptrice principale, soi-disant kidnappés, ces deux personnes sont rentrées tard dans la nuit. Ils buvaient de l’alcool, selon les forces de l’ordre.