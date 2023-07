JUDO – CHAMPIONNAT D’AFRIQUE JUNIORS – Laura Rasoanaivo confirme son titre

Madagascar a arraché une médaille d’or, signée Laura Rasoanaivo et deux de bronze lors de la première journée du sommet continental des juniors hier, au palais des sports Mahamasina.

Intouchable. La championne d’Afrique junior en titre, Aina Laura Rasoanaivo Razafy confirme sa suprématie. La numéro 2 mondial des juniors sauve l’honneur du pays en conservant son scare continental dans la catégorie des -70kg. Exemptée en deuxième tour, la médaillée d’or des jeux des Iles de Maurice a battu en demi-finale l’Algérienne Dyhia Benchallal avant de s’imposer en finale par ippon l’égyptienne Farida Magdy. Laura rajoute ainsi un or de plus à son palmarès après les six ravis en mars et avril à l’Open de Tunisie, d’Alger et de Luanda. Les filles ont brillé hier au palais des sports à Mahamasina lors de la première journée du championnat d’Afrique dédié aux juniors. Madagas­car a arraché deux autres médailles de bronze. La première signée Natacha Emiliame Razafindrakalo chez les -48kg. Tacha a défait d’entrée l’Algérienne Yasmine Hadi avant de s’incliner en demi-finale contre l’Angolaise Vania Gabriel. La deuxième a été l’œuvre de Miora Rasoanaivo, engagée dans la catégorie des plus de 78kg. Elle s’est pliée au premier combat devant la Sénégalaise Yacine Djiba. Repêchée, Miora a défait en final bronze l’Algérienne Razene Yasmine Yousfi.

Élimination précoce

Trois autres combattantes de la Grande Ile ont échoué au final bronze. Idealisoa Miangalihanta Ramorasata chez les -52kg n’a pas fait le poids contre la Sénégalaise Diodio Sonko. Elle a écarté d’entrée l’égyptienne Sohalla, puis s’est inclinée devant la Camerounaise Marie Céline Baba. Idealisoa a par la suite battu la Burundaise Julienne Uwimana. Chez les -78kg, Sarah Brillante Randrianan­drasana rate de peu la dernière marche pour le podium, battue par la Marocaine Jihane El Houmate. Repêchée dans la catégorie -70kg, Jocyah Niando Thierry a perdu face à l’Algérienne Kenyane Mary Njeri après sa défaite contre l’égyptienne Fahida Magdy. Trois autres ont été éliminées d’entrée en l’occurrence Andriantahina Maeva Rakotomihanta (57kg), Safidi­niaina Marcella Ramiandrisoa et Heriniaina Zliva Ralitera chez les 63kg. Chez les garçons, le médaillé de bronze au championnat d’Afrique 2022, Lova Mahaisoa Randriana­solo chez les 73kg rate le bronze, battu par l’Angolais Domingos après sa défaite contre l’Egyptien Ammar Abohashim au premier combat et sa victoire face au Camerounais Enzy Kom Teddy en repêchage. Huit autres combattants ont perdu au premier tour à savoir Hugues Emile Randrianandrainy et Flavien Raveloson Andriantsoa chez les 60kg, Mirado Andriami­fehy et Dubon Michel Freddy Razafimandimby -66kg, Rickey Jayson Said -81kg, Roberto Razakandrandria -90kg, Heroll’s Brian Ranaivo­manantsoa -100kg et Michel Nasandratriniaina Tafita plus de 100kg. Les juniors disputeront ce vendredi les combats par équipe.