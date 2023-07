JEUX DES ÎLES – Un lot d’équipements pour les athlètes

à vingt-huit jours du début de la onzième édition des JIOI 2023 que Madagas­car va héberger du 25 août au 3 septembre, à Antanana­rivo, la préparation bat son plein pour les athlètes malgaches en général. Pour l’athlé­tisme en particulier, mis à part les six athlètes qui se sont envolés pour les jeux de la Franco­phonie à Kinshasa, ceux qui sont restés au pays se donnent à fond sur la piste en tartan de Mahamasina. Pour les encourager, le ministre coach de la discipline d’athlétisme et non moins ministre du Dévelop­pe­ment numérique, de la transformation digitale, des postes et des télécommunications, Tahiana Razafindra­malo, s’est déplacé hier à la salle de presse du stade Barea Mahamasina pour s’entretenir, s’enquérir, écouter et conseiller les athlètes et entraineurs durant plus de deux heures chronos. Après les salutations d’usage, Clarisse Rasoarizay, multiple championne de Madagascar, médaillée d’or du marathon et médaillée d’argent du 10 000 mètres des jeux de la Francophonie à Madagascar en 1997, s’est exprimée en tant que porte-parole des athlètes. « Nous sollicitons votre aide monsieur le ministre de nous fournir les matériels nécessaires pour les entrainements et surtout les matériels de compétition, et si possible dans un meilleur délai pour s’habituer avec. Nous souhaiterions aussi avoir un prime de regroupement », confie Clarisse Razoarizay.

Primes spéciales

Tahiana Razafindramaro, en tant que ministre coach, a expliqué aux athlètes pourquoi il a choisi l’athlétisme. « En tant que sportif, moi aussi je pratique la course d’endurance, dernièrement j’ai participé aux courses UTOP de 70 km. Je sais très bien vos besoins et je vous promets de faire le nécessaire pour vous mettre dans des bonnes conditions. Pour commencer, nous sommes venus ici ce jour pour vous apporter de l’eau, des yaourts, des compléments alimentaires et des joggings ». Tahiana Razafindramaro a promis de rendre visite aux athlètes dans leur hôtel, aux entrainements, laissant de côté les formalités protocolaires. Il a promis de verser des primes spéciales pour les athlètes venus des autres régions qu’Analamanga afin de les encourager un peu plus du fait de l’éloignement de leurs familles respectives. « L’athlétisme est l’une des disciplines pourvoyeuses de médailles pour Madagascar, donc je vous invite à donner corps et âme et à rafler au mois la moitié des 50 médailles d’or à disputer ; Madagascar compte beaucoup sur vous », conclut-il.