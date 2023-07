La première vague de la délégation malgache aux jeux de la Francophonie, composée de quarante-quatre membres, a débarqué hier à Kinshasa, RD Congo. Trois expatriés de France sont également arrivés hier, à savoir les pongistes, Fabio et Karen ainsi que la basketteuse Marion. Aux dernières nouvelles, les composants du groupe des Ankoay ont été modifiés. Si initialement, Madagascar a été tiré dans le groupe A avec la RD Congo, le Canada Québec et le Congo Brazzaville à l’issu du tirage effectué en octobre 2022, on a appris hier que les Ankoay évolueront finalement en phase de poules avec les Lionnes indomptables du Cameroun et les Aigles de Carthage tunisiennes. La Grande île y sera représentée dans cinq disciplines, en l’occurrence le basket féminin, la lutte, le tennis de table, l’athlétisme et le judo. Deux athlètes pensionnaires du camp d’entrainement du Confejes au centre de développement d’athlétisme de Dakar sont déjà arrivées un peu plus tôt, notamment les sprinteuses Claudine et Sydonie. La cérémonie d’ouverture aura lieu cet après-midi au stade des Martyrs. La deuxième et dernière vague de la délégation malgache formée des artistes et l’équipe de judo qui dispute encore le championnat d’Afrique, quittera le pays samedi.