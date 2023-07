Couvre-feu dans la commune d’Alasora

Un couvre-feu à partir de 21h est en vigueur dans la commune d’Alasora depuis hier. Les bars et karaokés sont fermés à cette heure indiquée. La circulation et les fêtes nocturnes sont interdites. Cette mesure bétonnée par arrêté répond au vol et meurtre survenus mercredi soir à Ankadindratombo et à l’insécurité en général. L’opinion publique la trouve tardive.