BORIZINY – Un détenu fuit les agents pénitentiaires

En rentrant d’un procès à Boriziny, un détenu s’est soustrait à ses accompagnateurs agents pénitentiaires. Il devrait encore être enquêté sur d’autres affaires le saisissant.

Ce n’était pas une très bonne nouvelle que les autorités dans la Sofia ont appris de l’administration pénitentiaire, mercredi. Un détenu, identifié comme Farouk Radama, s’est échappé. En fait, il a faussé compagnie à ses deux surveillants, des agents pénitentiaires, selon les informations parvenues à toutes les hiérarchies. L’homme était enfermé à la maison centrale d’Antsohihy. Il a été conduit au tribunal de première instance de Boriziny pour être jugé. Il ne s’est encore rien passé pendant l’aller. Il est sorti sursitaire du procès, à en croire les bribes de renseignement glanées. Ses accompagnateurs et lui sont rentrés avec un taxi-brousse d’une coopérative de transport régional.

Un chauffeur

Entre la commune d’Andrevorevo et celle d’Ambalafaminty, il a demandé une récréation, vers 18 heures, car il aurait eu envie de faire pipi. Les agents ne se seraient pas doutés qu’il avait un plan. Farouk a profité de la petite pause pour prendre ses jambes à son cou. Il n’a pas laissé la moindre trace dans la nature. La poursuite engagée par ses deux responsables a été vaine. Toutes les unités de la gendarmerie nationale se sont mises à le retrouver dans la foulée de l’alerte transmise par le chef d’établissement d’Antsohihy. Elles ont intensifié le contrôle des véhicules circulant sur la route nationale 6. La recherche restait infructueuse. Une première enquête a en même temps été procédée. Entendus, les gardiens pénitentiaires chargés de l’escorte de l’accusé ont expliqué qu’il a téléphoné à un chauffeur de taxi-ville d’Antsohihy avant de décamper sans demander son reste. Son interlocuteur a immédiatement été identifié. Il conduit un taxi, un mini 4×4 noir, de marque Nissan. À s’en tenir aux renseignements disponibles, le fugitif est cité dans d’autres dossiers transférés par le Pôle anti-corruption de Mahajanga à la Section de recherches criminelles locale et au Groupe d’appui à la police judiciaire de Sofia. Il sera donc mis en garde à vue, enquêté, présenté au parquet et jeté en prison dès qu’il sera capturé, il peut en être sûr.