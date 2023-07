ATHLÉTISME – La der des ders pour Clarisse

Profitant de l’occasion de rencontrer Clarisse Rasoarizay lors de la visite du ministre coach de la discipline d’athlé­tisme, la ministre du Dévelop­pement numérique, de la transformation digitale, des postes et des télécommunications, Tahiana Razafindra­maro, en marge de regroupement des athlètes au stade Barea Mahamasina, la doyenne des athlètes Clarisse Rasoa­rizay en est à sa septième participation. âgée maintenant de 52 ans, ses performances plaident en sa faveur et elle est là pour transmettre le flambeau aux jeunes. Multiple championne de Madagascar sur les distances de 5000, 10 000, semi-marathon et marathon, Clarisse Rasoarizay a laissé sa trace sur la scène internationale. Aux Jeux de la Franco­phonie de 1997 à Antananarivo, elle a été médaillée d’or du marathon et médaillée d’argent des 10 000 mètres. Elle a gagné la médaille d’argent du marathon aux Jeux de la Franco­phonie 2001 à Ottawa. Elle a remporté le marathon des Jeux africains de 2003 à Abuja. Elle a terminé 43e du marathon féminin des Jeux olympiques d’été de 2004 à Athènes et du marathon féminin aux championnats du monde d’athlétisme 2005 à Helsinki. « Ce sera peut-être ma dernière participation en tant qu’athlète. à mon avis, je n’ai plus rien à démontrer. Je suis toujours disposée à partager mes expériences aux jeunes », confie Clarisse Rasoarizay.