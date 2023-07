ANOMALIES AU BACCALAURÉAT – Un collectif de jeunes réclame des excuses des responsables

Samedi matin, une centaine d’individus vont effectuer une manifestation « pacifique » à Antananarivo. Il s’agit du collectif d’étudiants, de parents, d’enseignants, de professionnels et d’associations. Ils revendiquent des excuses publiques de l’État, adressées à l’ensemble des jeunes et des familles victimes de la fuite de sujets et de l’ensemble des conséquences désastreuses dû à la gestion de cette crise, un rapportage public, objectif et écrit de l’état de l’Éducation, par le Gouvernement. Ils réclament la valorisation de l’éducation à Madagascar. « C’est le pilier de notre développement social, économique et culturel. Nous considérons que l’éducation est le socle sur lequel repose l’épanouissement de chaque individu et la prospérité de notre société tout entière. Notre démarche vise à redonner à l’éducation la place éminente qu’elle mérite dans notre société et à engager l’ensemble des Malgaches à l’importance capitale de l’éducation pour notre prospérité collective », déclare ce collectif, hier, lors du dépôt de la demande d’autorisation, auprès des autorités compétentes. Ce collectif de jeunes engagés a vu le jour, suite aux évènements lors de l’examen officiel du baccalauréat 2023 à Madagascar. Son objectif est de dénoncer avec fermeté ces « actes de barbarie ». « Ce ne sont que le symptôme de l’état déplorable de l’éducation à Madagascar. Ces événements récurrents et ce qui s’est déroulé lors du baccalauréat 2023 révèlent que notre système éducatif est loin d’être une priorité, et que sa valeur est souvent négligée, voire mise à mal », lancent ses membres.