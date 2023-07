AMBILOBE – Un nouvel hôpital pour une nouvelle ère

Une cérémonie de pose de la première pierre inaugurant le début de la construction du nouvel Hôpital au norme d’Ambilobe. Célébrée fin de la semaine dernière.

Il sera doté de services médicaux variés. La pause de la première pierre a eu lieu dans l’enceinte de l’établissement connu par l’appellation «Hopitaly Be». Malgré la conjoncture politique et électorale actuelle, le gouvernement actuel essaie encore de prouver qu’aucun district n’est oublié à Madagascar. Cette vision s’est confirmée dans la ville d’Ambilobe par ce projet de construction du nouvel hôpital. Cette fois, sans tambour ni trompette, une simple cérémonie précédée du rite traditionnel «Jôro» s’est tenue en présence du secrétaire général du ministère de la Santé publique, Dr Lethicia Lydia Yasmine ,qui s’est rendue personnellement sur les lieux, et des autorités locales ainsi que les personnels du Centre Hospitalier de Référence d’Ambilobe. Le préfet d’Antsiranana Lucien Mananjara et le secrétaire général de la région Diana Angelo Tilahizandry y ont été présents. Historiquement, en 1916, les infrastructures actuelles datent de 1916 pendant laquelle la ville d’Ambilobe qui se trouvait dans le bas quartier a été déplacée vers son emplacement actuel en raison des inondations à cette époque. C’est -à -dire que l’hôpital actuel atteint cent sept ans. Sur l’aspect extérieur, les bâtiments actuels sont tous vétustes et éparpillés. A tort ou à raison, les populations d’Ankarabe vont se réjouir à la perspective de voir le nouvel hôpital opérationnel car cela leur permettra d’accéder aux meilleurs soins possibles. Actuellement, des patients doivent se rendre à Diego ou à Ambanja pour se soigner, or le coût de déplacement et les frais médicaux ne sont pas à la portée de tout le monde. De fois, plus d’un sont morts sur la route ou sont obligés de rester attendant la volonté de Dieu.Il faut noter qu’Ambilobe est le plus peuplé de tous les districts de Diana. Il est aussi un carrefour qui relie les deux régions Sava et Diana. À part les quatre cents mille âmes, tant de gens se déplacent tous les jours en prenant les deux routes nationales RN6 et RN44. En plus de cela, l’achèvement de ces deux axes augmente le nombre des accidents, comme les cas du mois de juin dernier où une demi-douzaine de voitures accidentées ont été enregistrées par l’ATT .

Proximité et qualité

Donc c’est juste s’ils bénéficient du traitement de proximité et de qualité. Et l’achèvement de cet hôpital résoudra ces problèmes. Cet « Hopitaly manara-penitra » est composé de sept bâtiments. Il comprend onze services cliniques et un pour l’administration. En dehors de ceux-ci, une morgue, une buanderie et un lieu dédié à la technique feront partie du projet. D’après les explications du Dr Lethicia Lydia Yasmine, la différence entre cet hôpital et le précédent est que tous les services médicaux sont réunis en un seul bloc au lieu d’être éparpillés comme avant. Le nouvel établissement sera construit par l’entreprise Herilaza sur un terrain de 2 900 m². «Cette pose de la première pierre d’un nouvel hôpital est un pas supplémentaire vers des normes des soins de santé de haut niveau et vers des services de santé de qualité dans la région reculée ou oubliée » a-t-elle affirmé. Quant à lui, le député Achimo Bruno a saisi cette occasion pour souligner que ces nouvelles infrastructures reflètent la présence de l’État à Ambilobe et son engagement à faire développer la région. Pour lui, sauf ceux qui font semblant ignorant et aveugles, ne voient pas la réalité à Ambilobe , car beaucoup d’infrastructures ont été réalisées et sont dans la phase d’achèvement, pour ne citer que les routes nationales , communales et intercommunales , les ponts, les écoles de qualité , le tribunal , le stade et maintenant l’hôpital .