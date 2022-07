Mega Millions : 1 milliard de dollars en jeu à la loterie américaine, il est possible de jouer depuis Madagascar, découvrez comment !

La loterie américaine Mega Millions n’en finit plus de voir sa cagnotte augmentée depuis plusieurs mois. Initialement mise en jeu à 20 millions de dollars le 19 avril dernier, la cagnotte se portera à 1 milliard de dollars ce vendredi 29 juillet 2022. Vous savez quoi ? Il est possible de jouer une grille directement depuis Madagascar afin de vous offrir un bout de rêve.

Et si vous deveniez milliardaire en dollars américains dès ce week-end ? L’idée semble folle, soit irréaliste, et pourtant, un joueur dans le monde finira bien par remporter ce pactole historique de la loterie MegaMillions, alors pourquoi pas vous ?

Jouez une grille MegaMillions sur internet en toute sécurité

Pour tenter votre chance depuis l’océan Indien, vous devrez impérativement passer par le site The Lotter, spécialisé dans la vente de billets de loterie depuis plus de 15 ans à l’international. En achetant pour vous les tickets de loteries dans un point de vente situé dans l’État de l’Oregon, The Lotter vous permet de jouer à plus de 50 loteries dans le monde, dont la célèbre loterie Mega Millions et son jackpot de 1 milliard de dollars ce soir.

Évidemment, le prix d’achat pour une grille ne sera pas le même en jouant en ligne qu’en jouant sur place aux États-Unis, mais vous pourrez toutefois vous offrir le droit de rêver pour un montant de 5$ par grille.

Pour jouer au moins une grille et avoir ainsi la chance de gagner le gros lot, voici comment procéder.

Inscrivez-vous gratuitement sur le site The Lotter par ici en renseignant vos coordonnées. N’oubliez pas de renseigner vos coordonnées exactes afin d’être contacté en cas de gain ! Ouvrez la partie dédiée à la loterie Mega Millions et sélectionnez vos numéros favoris. Pour rappel, vous devrez cocher 5 numéros parmi 70 numéros différents ainsi que 1 numéro Mega Ball parmi 25 possibles. Validez votre prise de jeu en payant directement sur le site internet par l’un des moyens de paiement accepté.

Réclamer son gain depuis Madagascar, comment faire ?

Imaginez que la magie opère et que vous réussissez l’impossible, c’est-à-dire trouver la combinaison gagnante du tirage Mega Millions ce vendredi soir, comment pouvez-vous réclamer ce gain ?

Il faut savoir que lorsqu’il sera payé le ticket que vous aurez acheté sur The Lotter vous appartiendra et c’est l’équipe du site qui vous contactera directement afin de convenir d’un rendez-vous pour venir réclamer votre chèque.

Avec votre fortune de 1 milliard de dollars, le paiement de votre billet d’avion ainsi que le VISA pour vous rendre aux États-Unis ne sera plus qu’une simple formalité.

Une participation record attendue au tirage Mega Millions du 29 juillet

Si vous participez au tirage de la loterie Mega Millions ce vendredi soir, sachez que vous ne serez pas le seul puisque plusieurs centaines de millions de tickets seront cochés à travers l’ensemble des états américains, mais également un peu partout dans le monde.

Juste après l’annonce des résultats du dernier tirage, le site MegaMillions.com a été mis hors ligne suite à un trop grand nombre de connexions simultanées.

En sera-t-il de même ce vendredi soir ? Le résultat du tirage sera dévoilé sur MegaMillions.com entre 8h et 10h, heure d’Antananarivo.