Télécommunications – Un nouveau DG chez Orange Madagascar

Frédéric Debord sera le prochain directeur général d’Orange Madagascar. Actuellement directeur général chez Orange Cameroun, il est nommé directeur général d’Orange Madagascar, suite à une réunion du conseil d’administration du 2 juillet dernier. Il succède ainsi à Michel Degland qui devient directeur général adjoint de Mauritius Telecom.

Patrick Benon, actuellement directeur général d’Orange Botswana est nommé à la tête d’Orange Cameroun. Les prises de fonction seront effectives au mois de septembre de cette année. Ces nominations de directeurs généraux de trois filiales d’Orange en Afrique et au Moyen Orient s’inscrivent dans le cadre de la politique de mobilité internationale du groupe Orange, et interviennent pour chacune d’entre elles à l’issue du mandat des sortants .

Orange est présent dans dix-huit pays en Afrique et au Moyen Orient et compte plus de 130 millions de clients.

L’Afrique et le Moyen Orient forment la première zone de croissance du groupe avec 5, 8 milliards d’euros de chiffres d’affaires en 2020.