Rotaract Faneva – Tahiry Andriamampianina aux commandes

Le Rotaract club Antana­narivo Faneva a un nouveau président. Tahiry Andriamam­pianina succède à Jonathan Randrianary. Il sera à la tête de ce club pour le mandat 2021- 2022. La passation de collier s’est déroulée, dans la soirée du 24 juillet, à l’hôtel Carlton Anosy.

Ce nouveau président et les membres du club se préparent à des actions d’envergure nationale et internationale. Ils ont commencé par le don de bancs scolaires à l’école primaire publique d’Ambohitran­driamanjaka. Une action réalisée avec la collaboration du Rotary Inter­national district 9220, du Leo club Antananarivo SoaTia et du Leo club Antana­narivo Ravinala. Tahiry Andria­mam­pianina inscrit sa présidence dans la continuité des actions et des idéologies de ses prédécesseurs, avec l’objectif de promouvoir la paix entre l’homme et l’environnement, l’éducation des générations actuelles et futures pour l’inclusion sociale.

Son prédécesseur, Jonathan Randrianary quant à lui, a réalisé plus d’une vingtaine d’actions, en collaboration avec d’autres associations. Le Rotaract Club Antananarivo Faneva a effectué, entre autres, une sensibilisation contre la violence basée sur le genre, en milieu scolaire, avec l’Organi­sation non gouvernementale Vahatra et Feoko, une consultation ophtalmique et des dons de lunettes correctrices, avec Luxoptica, l’association Mano­hisao et le Rotary International district 9229 et le Lions Clubs international district 417.