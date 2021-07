Mines – Deux experts en gemmologie tâtent le terrain

Une bonne initiative. Le ministère des mines et des ressources stratégiques a fait appel à deux Sommités de la gemmologie pour apporter leur expertise et leur expérience de plus d’une vingtaine d’années, le Dr Patrick Voillot, expert gemmologue, producteur de « à la poursuite des pierres précieuses », série de dix-huit émissions télévisées de France 3 e t France 5, e t maxime Voillot, également expert gemmologue.

Il prévoit également d’instaurer le Label madagascar pour les pierres fines et pierres précieuses de madagascar. L’objectif est de faire connaître davantage les pierres fines et les pierres précieuses de madagascar sur le plan international, et de renforcer la promotion de la filière gemme de la Grande île.

Ils comptent faire un détour à Andilana Avaratra où un important gisement de béryl a attiré une foule immense de mineurs en herbe. La tentative de ramener tout le monde sur le chemin de la légalité se heurte à cette volonté tenace de rester dans l’informel.