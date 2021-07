Football – Mercato : Vévé signe chez Fosa Juniors

Après son retrait de la Pro League et de la coupe nationale, Fosa Juniors se concentre sur la prochaine saison. Le club majungais a entamé sa campagne de recrutement de la meilleure des manières, en recrutant notamment l’attaquant des Barea, Vévé. Fosa Juniors vient de signer trois nouveaux joueurs au total. Tous sont issus du Five FC, révélation de cette année en championnat national D1.

Parmi ces trois recrues figure l’avant-centre Vévé. Ce dernier a terminé parmi les meilleurs buteurs de la Pro League. Avec ses nombreux pions, il a grandement contribué à la campagne remarquable de Five FC, qui a atteint les playoffs.

Avenir

Au mois de juin, l’attaquant a récolté la récompense de ses performances avec une première convocation en équipe nationale, sous la houlette du coach Éric Rabesandratana.

Les deux autres éléments se nomment Féli et Arisa. Ils apporteront de la fraîcheur à l’effectif de Fosa Juniors. La formation majungaise cherchera ainsi à remonter sur le trône national lors du prochain exercice.

Fosa Juniors avait réalisé un joli doublé coupe-cham­pionnat de Madagascar en 2019. Après l’annulation de la saison 2020, son parcours durant l’exercice 2021 s’est avéré en demi-teinte. D’où la décision de renoncer aux deux compétitions nationales phares.

Les dirigeants majungais se focalisent sur le futur. Et l’avenir s’écrit avec une campagne de recrutement réussie. Voilà pourquoi ils ont décidé de piocher du côté de Five FC. 2021 est une année à oublier pour Fosa Juniors, qui se concentre entièrement sur 2022. Comme on dit, reculer pour mieux sauter.