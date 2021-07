Atsimo Andrefana – Renforcement du leadership des femmes

Les maires et les conseil­lers communaux de quatorze communes de la région Atsi­mo Andrefana, soit soixante-dix huit élus, se sont réunis à Toliara du 20 au 23 juillet pour élaborer des plans d’actions en faveur d’une meil­leure repré­sentation et participation des femmes dans le processus de prise de décision au niveau de leurs localités respectives.

Entrant dans le cadre du projet « Talily Raike », porté par l’Institut électoral pour une démocratie durable en Afrique (EISA), sous la tutelle du ministère de la Population, de la protection sociale et de la promotion de la femme et du ministère de l’Intérieur et de la décentralisation, à travers l’Observatoire de la décentralisation et du développement local, en collaboration avec la plateforme régionale des Organisations de la société civile Atsimo Andrefana, cette initiative a pour objectif de contribuer à instaurer une culture de résolution et de prévention inclusive et pacifique des conflits communautaires à travers le renforcement du rôle et de la participation des femmes, des femmes élues et de jeunes femmes activistes de la société civile dans les mécanismes institutionnels et/ou traditionnels de prise de décision au niveau des structures communautaires, communes et conseils communaux, au niveau local, en collaboration avec leurs pairs masculins.

Les représentants des communes de Tandrano, Behisatsy, Mandronarivo, Tanamary, Tanandava, Vatola­tsaka, Basibasy, Mahaboboka, Andrano­hinaly, Tsianisiha, Tanandava Station, Bezaha, Beraketa, Sakena ont été formés sur les techniques de gestion communale inclusive, sensible au genre, de dialogue à travers l’opérationnalisation des structures locales de concertation. Ils sont outillés pour jouer un rôle de premier plan dans la consolidation de la paix et s’engagent dans un processus d’autoévaluation en ce sens par le moyen de l’Indice de gouvernance locale.