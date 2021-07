Antananarivo – Les nouveaux bacs à ordures font l’objet de vol

Les bacs à ordures implantés dans le centre-ville et dans d’autres quartiers de la capitale disparaissent un à un. Seul le support du bac est laissé sur place. Depuis Analakely jusqu’à Antsahabe, l’effectif de ces bacs diminue de jour en jour. « On a observé que les nouveaux bacs à ordures colorés en jaune et en bleu sont dépouillés. C’est malheureux de constater qu’on perd ces biens publics qui servent à garder la propreté dans la ville d’Antananarivo », indique Le Colonel Jaona Ravoavy Andrianaivo, directeur général du SMA.

Sept cent soixante-dix bacs à ordures ont été dispatchés dans plusieurs quartiers, selon les explications et ceux d’Anala­kely en font partie. La destruction ou le vol des biens publics n’est pas un fait nouveau dans la capitale. Du côté du Lac Anosy, les balises en béton subissent le même sort. Le responsable tire la sonnette d’alarme face à cette situation. Le SMA est actuellement en train de chercher une alternative pour limiter les vols « Ces bacs sont utiles pour limiter le jet d’ordures dans les lieux publics. Lorsque nous constatons un manque, nous essayons toujours de le remplacer par un nouveau. Mais le même schéma se répète à chaque fois », enchaîne le Directeur général.