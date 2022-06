Football – Cosafa cup : La préparation se poursuit sans liste officielle

Madagascar jouera ce mois de juillet le Cosafa Cup et le premier tour qualificatif au Chan. Le sélectionneur a lancé le regroupement, dès la mi-juin en attendant la liste officielle.

La préparation au ralenti. Prévu poursuivre leur entrainement hier matin à 9 heures, au stade annexe de Mahamasina, les présélectionnés ont dû se déplacer à Carion «car le site est encore en plein nettoyage après la célébration de la Fête nationale du 26 juin». Les joueurs déjà disponibles ont procédé au regroupement depuis le 17 juin, sous la houlette du sélectionneur, Romuald Félix Rakotondrabe alias Roro. Il assure une double mission difficile : la préparation en vue de la Coupe Cosafa, du 5 au 17 juillet à Durban, en Afrique du Sud, et la qualification au Championnat d’Afrique des nations (CHAN), entre le 22 et le 24 juillet.

«Nous travaillons en même temps la condition physique et la technico-tactique… Nous nous entrainons tous les jours, sauf le jour de match de la Coupe de Madagascar, c’est-à-dire celui des demi-finales ce mercredi, et la finale ce weekend», confie le coach Roro. «Nous avons déjà reçu la proposition d’une liste de présélectionnés qui devrait être validée lors de notre prochaine réunion, le premier mardi du mois (5 juillet)», souligne Victorien Andrianony, président par intérim de la Fédération malgache de football.

Incomplet

Pour la reprise de l’entrainement, les clubs concernés ont déjà libéré hier, leurs joueurs, à savoir Elgeco Plus, le CFFA, Di sciple s FC, Uscafoot, Cosfa et A.Adato FC… «Nous n’attendons plus que les éléments qui disputent encore la Coupe de Madagascar», poursuit le technicien.

«Vingt-huit membres de délégation, dont vingt-quatre joueurs, seront pris en charge par le Cosafa et se déplaceront en Afrique du Sud», précise l’actuel patron de la fédération, Victorien Andrianony. Les Barea joueront directement la deuxième phase du Cosafa Cup, l’équivalent des quarts de finale, contre les Brave Warriors de la Namibie, classés 117e mondial, dans un peu plus d’une semaine. Quatorze équipes sont en lice à cette compétition réservée aux pays de l’Afrique australe.

La meilleure performance malgache à ce tournoi date de 2015, grâce à la victoire de 2 à 1 face au Botswana en match de classement. Seulement cinq jours plus tard, la même sélection ou presque disputera entre le 22 et le 24 juillet, le premier tour du CHAN contre l’équipe seychelloise. La phase finale se tiendra du 8 au 31 janvier 2023 en Algérie pour les dix huit nations qualifiées.