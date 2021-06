Toliara – Black-out total durant les fêtes de l’indépendance

Une retraite aux flambeaux dans le noir. Juste au moment de sortir dans les rues pour le traditionnel « Arendrina » vers 17h30, la population de Toliara a vu l’électricité cesser de fonctionner, vendredi. Toute la ville de Toliara a été plongée dans le noir. Une panne technique a été indiquée au niveau de la source d’approvisionnement de la Jirama à Andranomena. La coupure a duré trois heures et trente minutes.

Les coiffures ont été prises d’assaut ce jour-là, mais les clientes encore nombreuses à l’heure de la coupure, ont eu droit à des cheveux à moitié coiffés. Les restaurants et fast-food qui utilisent du matériel électrique, ont été pénalisés alors qu’ils ont accueilli le triple de leur clientèle habituelle. Seuls les établissements commerciaux disposant de groupes électrogènes ont pu pallier la coupure de l’électricité de la Jirama.

Toujours est-il que les habitants sont sortis dans la rue déambulant avec les « Arendrina » et les gadgets lumineux, destination le Jardin de la mer de Toliara. Là-bas, le manque de lumière n’a pas empêché les clients de remplir les bars et les restaurants éclairés avec des lampes de poche ou des bougies.

Désordre

Les gestes barrières n’ont guère été respectés avec les milliers de jeunes, d’enfants, de parents qui circulent juste de ce côté du bord de la mer car c’est l’endroit où se célèbre traditionnellement la fête nationale. Des embouteillages monstres ont été constatés depuis le Bazar Filongoa jusqu’à l’hôtel Le Récif et aussi du côté de Mahavatse, route du port. Et ce, dans la soirée des 25 et 26 juin. Pourtant, aucun élément des forces de l’ordre n’a été présent pour gérer la circulation et les au tomobilistes se sont débrouillés du mieux qu’ils pouvaient, pour sortir de la galère des bouchons.

D’ailleurs, dans la matinée des 24, 25 et 26 juin, de gros embouteillages ont été aussi remarqué au niveau de la gare routière de Sanfily et au marché aux poissons de Mahavatse. Les sorties des véhicules de transport de voyageurs de la gare routière ont coïncidé avec la circulation vers le centre-ville qui a grossi durant la période de fête.

« C’est la gabegie totale ici et aucun responsable pour fluidifier la circulation », crie un automobiliste, exaspéré. Les camions qui transportent des passagers, faute de braquage, ont eu des difficultés pour sortir de la gare, et ont dû effectuer plusieurs marches avant-arrière pour atteindre la chaussée. Des véhicules moyens Sprinter se sont rangés sur les bords de la rue, coupant la route aux cyclo-pousses. Il n’y a plus qu’une seule voie au final et c’est le bouchon total. À Mahavatse, la chaussée est déjà étroite, aussi les gros camions à remorque venant du port, ont-ils occupé toute la voie, causant d’énormes embouteillages.

« La commune urbaine de Toliara est invitée par les usagers des voies publiques à revoir un par un tous les points d’étranglement de la circulation, à commencer par la gare routière », livre un habitant, Yves Jerisoa, habitué de l’axe Sanfily. Le déplacement de la gare routière de Sanfily à Andranomena a été envisagé par la commune urbaine de Toliara, mais l’idée est restée sans suite.