Romuald Rakotondrabe – « La cohésion est notre atout »

Vainqueur de l’Orange Pro League avec l’AS Adema, le coach Rôrô parle des atouts et des points à améliorer. Il aborde aussi d’éventuels recrutements en vue de la Ligue des Champions.

Un an et de­mi après son arrivée à l’AS Ade­ma, Romuald Rakotondrabe a offert le titre national au club. Et ce, à la suite d’une ultime victoire sur Cosfa, jeudi au By-pass. Voilà donc une quatrième étoile après 2002, 2006 et 2012.

Il a été particulièrement difficile d’obtenir ce sacre, d’après ses propos : « Nous avons composé avec un effectif réduit durant ces Playoffs. En raison de plusieurs péripéties comme la blessure de Rajao, nous n’avions que vingt-trois joueurs disponibles, dont vingt de champ. Et encore, bon nombre d’entre eux n’étaient pas à 100% de leur forme. »

Malgré ces soucis, l’AS Adema est néanmoins allée jusqu’au bout de son rêve, en remportant l’Orange Pro League 2021. Et elle affiche un bilan plutôt flatteur. Soit douze victoires en seizes matches, saison régulière et Playoffs confondus.

Rôrô évoque le plus qui a permis d’obtenir ces résultats. « Notre principal atout est la cohésion. Les joueurs se sont donnés à fond. Ils ont bien appliqué les consignes tout au long de la saison et je les en remercie. Les dirigeants aussi ont fait leur maximum. Nous avions un objectif et nous l’avons atteint. J’ai dit à tout le monde d’en profiter pour l’instant. Nous reprendrons les entraînements rapidement dans les jours à venir.»

Profondeur du banc

Pas de répit donc. Un autre défi attend l’AS Adema d’ici peu. Elle représentera Madagascar à la Ligue des Champions de la CAF à partir du mois de septembre. « Ce sera très relevé en coupe d’Afrique », prévient Rôrô. Le technicien admet qu’il faudra corriger un point précis avant le début de la campagne continentale, en l’occu­rrence la profondeur du banc.

Cependant, si recrutement il doit y avoir, ce ne sera pas n’importe cible. « Personnellement, je n’apprécie pas le fait de recruter un élément uniquement pour la Coupe d’Afrique, puis de le laisser partir après… L’AS Adema n’est pas forcément à la recherche d’une forte individualité. Notre réussite se base sur la cohésion et non les individualités », précise-t-il.

En guise de conclusion, il pose comme condition les capacités d’intégration. «Nous avons deux mois pour se préparer avant la Ligue des Champions. La question est de savoir si la ou les recrues pourra ou pourront adhérer au groupe durant cette période. »