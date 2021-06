Mahamasina – Show majestueux au stade Barea

La parade militaire, à l’occasion de la fête nationale, a été irréprochable. Elle a été pleinement intégrée au show qui s’est tenu au stade Barea.

Réglé comme du papier à musique. Le show au stade Barea, à Mahamasina, a été impeccable. Les téléspectateurs se sont régalés. Ceux présents au stade ont été enchantés.

Une fois n’est pas coutume, un événement d’État a échappé aux pluies de critiques habituelles du public malgache, particulièrement exigeant. Pour ceux qui ont eu accès au programme de l’événement, le strict respect du timing a été frappant. Il a été prévu que la cérémonie se déroule de 15 heures 30 à 21 heures. Et ça a été le cas. Le coup d’envoi a été donné avec l’arrivée de Andry Rajoelina, président de la République.

Le nouveau stade offrait une dimension majestueuse à l’événement. Qu’il ait été assis dans les tribunes, ou dans les gradins, chaque spectateur a pu apprécier le spectacle avec une vue plongée sur le terrain. L’acoustique de la sonorisation et les deux écrans géants avec une résolution exceptionnelle, même sous le soleil du milieu de l’après-midi, ont permis au public de baigner dans l’ambiance.

En fin d’après-midi, ce sont les quatre cents projecteurs du stade qui ont pris le relais. La deuxième partie de l’événement qui s’est déroulée en soirée, a permis au public d’apprécier des séances de jeux de lumière qui ont émerveillé une assistance déjà en liesse, portée par les animations artistiques.

Malgré le froid, la majorité du public venu à Mahamasina est restée jusqu’à la dernière minute.

Apothéose

Le public a quitté le stade sous le rythme des tubes du député Paul Bert Rahasimanana, dit Rossy, qui ont enflammé les derniers instants de la cérémonie avec tout son groupe. Pour la première fois, par ailleurs, la Fête nationale a été dénuée de toute touche politique. Le président de la République s’est même abstenu de tenir un discours, pour que tous, autant dans le stade que chez eux, profitent pleinement des festivités.

L’objectif zéro blessé et zéro décès, durant le show, a été atteint. En général, le public a, également, respecté les infrastructures et la propreté des lieux. Même les toilettes ont été relativement propres durant tout l’événement malgré les milliers de personnes présentes.

Le 26 juin marque aussi, l’anniversaire de la création de l’Armée. La touche d’innovation, samedi, est que la parade militaire a été pleinement intégrée au show. Après la revue des troupes par le président de la République, la main a été donnée aux Forces de défense et de sécurité (FDS). Après une démonstration de Taekwondo par les pratiquants du club COSFA, les élèves officiers de l’Académie militaire ont pris le relais avec une démonstration de «Silent drill». Ensuite, sont entrés les élèves du Sekoly miaramilam-pirenena (SMP), avec la synchronisation japonaise.

Sur la lancée de celle de 2020, la parade militaire de cette année a été plus condensée et plus dynamique. Agrémenté par le survol des hélicoptères et des CESSNA, le passage des troupes a duré une heure et quinze minutes. Le défilé a été l’occasion pour l’armée de présenter à la nation les nouvelles entités issues de sa restructuration. Outre les Zones de défense et de sécurité (ZDS), le passage du corps des Forces d’intervention spéciale de l’armée.

La cadence lente de la troupe d’élite de l’Armée tranche avec le pas de course des membres de l’Unité spéciale de la police nationale (USPN), qui regroupe les différents groupes d’intervention. Que ce soit durant la parade militaire, ou sur la scène des artistes, le spectacle a été grandiose du début à la fin. Le show a été clôturé en apothéose par des feux d’artifice éblouissants. Une surprise que les autorités ont tenté de préserver jusqu’au bout.