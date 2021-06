Facilité d’investissement climatique – Le mécanisme se met en place

L’initiative de mise en place de la Facilité d’Investissement Climatique à Madagascar a pour finalité l’appui au financement des entreprises privées à Madagascar pour contribuer à l’atteinte des objectifs de développement durable et des objectifs en matière d’adaptation et d’atténuation des impacts du changement climatique.

Une séance d’information et de concertation sur le projet de mise en place d’une « Facilité d’Investissement Climatique à Madagascar » a été organisée ce jeudi par la Cellule de Prévention et d’appui à la Gestion des Urgences en collaboration avec le Programme des Nations unies pour le Déve­loppement (PNUD). Elle s’est tenue à Antananarivo en présence du Secrétaire Exécutif de la CPGU, le Gal Mamy Razakanaivo et du Représentant Résident Adjoint du PNUD, Henry René Diouf et avec la participation des représentants des ministères sectoriels et organismes rattachés pouvant être impliqués dans «l’Action climat».

Il a été souligné que cette rencontre est la première du genre et plusieurs autres ateliers de présentation et de consultation des parties prenantes devraient être organisés prochainement pour les entités publiques concernées, pour les Partenaires Techniques et Financiers (PTF) et pour le secteur privé pour discuter de l’établissement du MCIF.

Madagascar fait partie des pays les plus vulnérables aux effets du changement climatique. Trois à quatre cyclones, des épisodes d’inondation et de sécheresse dans certaines régions affectent le pays tous les ans. Les impacts de ces catastrophes sont de plus en plus conséquents. Les liens entre l’activité économique, la viabilité des moyens de subsistance et l’environnement sont de plus en plus mis en péril en raison de l’intensification des effets du changement climatique. Des changements transformationnels dans des secteurs clés de l’économie rurale et dans des contextes urbains pertinents sont nécessaires de toute urgence.

«Les pays en développement comme Madagascar ont un besoin urgent de ressources financières pour inverser la tendance d’une planète qui se réchauffe et récolte les fruits d’une nouvelle économie climatique», note le Gal Mamy Razakanaivo avant d’ajouter qu’en investissant dans l’appui technique des pionniers multisectoriels du climat tels que les PME et les startups malgaches, et en défrichant le terrain pour des partenariats solides et des investissements importants du secteur privé, la Facilité d’Investissement Climatique pourrait occuper un rôle essentiel dans l’architecture nationale du financement climatique.

Les PME en ligne de mire

Le Représentant Résident Adjoint du PNUD a, pour sa part, fait appel à l’innovation et au dynamisme des entreprises privées pour mettre à l’échelle des solutions climatiques et environnementales commercialement viables pouvant contribuer à répondre aux défis d’atténuation et d’adaptation du changement climatique et de renforcement de la résilience aux catastrophes naturelles mais également à soutenir les actions du gouvernement pour la réalisation des objectifs de développement durables à Mada­gascar.

La Facilité sera capitalisée avec des ressources financières des secteurs public et privé. Un gestionnaire de fonds indépendant travaillera en partenariat avec des institutions financières locales pour assurer la gestion du portefeuille (les capitaux propres et la dette déployée). En prenant en compte une approche inclusive pour les entreprises et leurs chaînes de valeur, la Facilité fournira des lignes de financement adaptées aux petites et moyennes entreprises dont les biens, les services et la dynamique de la chaîne d’approvisionnement peuvent répondre aux enjeux de l’atténuation et de l’adaptation face au changement climatique.

Les entreprises visées sont celles engagées dans un ou plusieurs domaines d’activités liés à l’agriculture durable et biologique, l’agro-transformation, l’agro-industrie en connexion avec l’agriculture intelligente face au climat, l’aquaculture et la pêche durables, la foresterie durable, les énergies propres et renouvelables, l’efficacité énergétique, la gestion et la valorisation des déchets ( y compris «wasteto-energy»), l’approvisionnement en eau, la gestion des eaux usées, l’irrigation raisonnée, l’écotourisme, ainsi que la logistique, la distribution et l’accès au financement pour l’action climatique.

La Cellule de Prévention et d’appui à la Gestion des Urgences en tant qu’organe stratégique de gestion des risques et des catastrophes à Madagascar, suivant la nouvelle Politique Nationale de GRC adoptée en 2019, est engagée dans ce projet en tenant compte de ses missions de coordination de la mise en œuvre de projets de développement liés à la réduction des risques et vulnérabilités et au renforcement de la résilience climatique et impliquant plusieurs secteurs, et de développement des mécanismes de protection financière en matière de gestion des risques et de catastrophes et de la résilience climatique.