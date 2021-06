Danse – Zoë crève l’écran

Apportant un vent de fraîcheur et de poésie dans toute cette ferveur festive en ode à la Fête nationale, Zoë Dinampitia, chorégraphe et danseuse contemporaine émérite quant à elle, a brillé par sa sobriété. Ce week-end, la fondatrice de la Compagnie Tahala, originaire de la ville de Toamasina, nous a délectés d’une pièce chorégraphique inédite dans le cadre du projet « Suis le Mouv » de l’Institut français de Madagascar. Sobrement intitulé « Zoky », il s’agit d’une pièce en solo à travers laquelle l’artiste prône une forme de bienveillance fraternelle intarissable entre les individus.

D’une durée d’une douzaine de minutes, la pièce fait écho aux écrits du défunt Pierre Reydon, un auteur qui a insufflé son vécu et ses péripéties dans divers carnets de voyage relatant ses découvertes dans tout Madagascar. « Zoky» fut diffusée exclusivement en ligne via la page facebook de l’IFM Analakely dans l’après-midi du samedi. Envoûtante, portée par les mélodies abstraites de Willy Razafimanjary à la musique, la pièce nous imprègne de la personnalité de l’artiste. Sous une lumière tamisée, sa silhouette s’illustre, nous communiquant par ses gestes ces valeurs fraternelles dont elle scande l’importance. Transcendante, sa présence et sa grâce nous captivent tout au long du visionnage.