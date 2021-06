Crise sanitaire – L’état d’urgence maintenu

Rebelote pour quinze jours. L’état d’urgence sanitaire est prolongé. C’est la principale information qui ressort de l’intervention de Christian Ntsay, Premier ministre, sur le plateau de la Télévision Malagasy (TVM), hier.

Le maintien de la période d’exception s’accompagne toutefois d’un nouvel allègement des dispositions sanitaires. Les restrictions, également, atténuées, ne concernent plus que six districts, à savoir, Antananarivo renivohitra, Antananarivo Atsimondrano et Avaradrano, Ambohidratrimo, Fianarantsoa I et Ambatondrazaka.

Le nombre maximum de personnes autorisées aux réunions publiques est, par exemple, rehaussé à quatre cents. Et le couvre-feu est raccourci de minuit à 4 heures.

Les boîtes de nuit restent toujours fermées dans les six districts précités. Pour le reste du pays, le verrou sanitaire est levé. Les spectacles en plein air peuvent reprendre. Le Premier ministre recommande vivement, cependant, le respect des gestes barrières, notamment, le port du masque et la distanciation sociale. Les frontières sont, par ailleurs, toujours fermées. Les exceptions concernent, néanmoins, les catégories de personnes déjà citées en Conseil des ministres.

Il y a, par exemple, les diplomates.

Les personnes vivant à l’étranger ayant des membres de la famille proche de décédés peuvent aussi rentrer. Christian Ntsay indique, cependant, que durant les quinze prochains jours, l’État évaluera la situation sanitaire à l’international. Une décision concernant la réouverture des frontières sera prise à l’issue de cette période. Une décision majeure annoncée, hier, du reste, est la fermeture de tous les centres de traitement Covid-19 (CTC-19), sauf celui du village Voara, à Andohatapenaka