Arendrina – Une tradition restée intacte

La veille de la célébration du 61e anniversaire de l’indépendance a été plus festive que l’année dernière. Certaines familles n’ont pas manqué à la tradition des lampions à la tombée de la nuit.

Comme il est de tradition que la veille de la fête nationale soit l’occasion de porter des lampions en papier ou encore des gadgets lumineux pour marquer ce grand évènement, des parents et des enfants n’ont pas manqué à la tradition de retraite aux flambeaux. « C’est une joie pour moi et mes enfants de sortir afin de marquer cette fête. Pour eux, il n’a pas été question de rester à la maison, j’ai acheté des lampions pour mes enfants. On a fait le tour de la ville. C’est aussi un moyen d’illuminer la nuit malgré les circonstances sanitaires », indique Sylviane, une mère de famille à Andraisoro.

Malgré les restrictions liées à l’état d’urgence sanitaire, dans plusieurs quartiers comme du côté d’Ivandry et Ankorondrano ou encore le long de la Rocade d’Iarivo, la fin de la soirée a été plus animée que d’habitude. Dans les autres quartiers comme Andraisoro, les petits commerces de lampions ouvraient encore vers 18 heures pour accueillir les derniers acheteurs. La rue était animée, les parents et des enfants jonchaient la rue, des lampions à la main.

Fête en famille priorisée

À quelques pas d’une épicerie du coin, le vendeur de lampions en papier et des articles liés à la fête profite également de cette soirée. Une dizaine d’enfants, qui n’ont pas encore eu de lampions, font la queue pour en acheter. La vente de lampions en papier vita malagasy marche très bien cette année « On a écoulé tous les lampions durant la journée du 25 juin. J’ai obtenu 80 000 ariary de bénéfice », affirme Vonjy, un commerçant.

Les bouchers, quant à eux, ont trouvé leur compte durant cette soirée. Lorsque les familles décident de faire la fête à la maison, les grillades font partie du menu. « Mon commerce est encore ouvert pour que les derniers clients puissent se procurer ce dont ils ont besoin pour cette soirée. De plus, c’est un moyen d’écouler les marchandises qui n’ont pas été vendues pendant la journée », indique Rivo, un boucher. Pour certains, le repas reste un moyen de célébrer la fête de l’indépendance. Cette année, la sortie en famille est priorisée. Certains sont sortis pour admirer les feux d’artifice. « Pour cette célébration, nous sommes restés à la maison. Nous avons organisé une soirée karaoké avec quelques amis. Les enfants, quant à eux, ont apporté des lampions en papier dans la cour », explique Dina, un père de famille.