Tennis – circuit mondial u18 grade 5 d’antananarivo étape 2 – Ranaivo dans le carré final

Madagascar est bien représenté à la seconde étape du circuit mondial U18 grade 5 d’Antananarivo. Narindra Ranaivo et son frère Toky Ranaivo sont en demi-finale de l’épreuve du simple.

Une belle revanche Narindra Ranaivo, battue par la Française Jenny Lim durant la première étape du circuit mondial U18 d’Antananarivo, grade 5, a pu se rattraper en prenant le dessus sur cette même adversaire en quart de finale de la deuxième étape. Elle s’est imposée mercredi, en deux sets (6/4 7/5).

Hier, elle a continué dans ses efforts et est allée chercher une place dans le carré final.

Contre l’autre Française Constance Levivier, elle a pu gagner, à l’usure, en trois sets (4/6 7/6 6/4). Un match marathon de plus de deux heures qui a tenu en haleine le public du club olympique de Tananarive (COT).

« J’ai raté quelques points importants en fin du premier set et après, j’ai plutôt bien joué quelques points décisifs durant le second. Après, j’ai pu continuer à dominer un peu plus dans le troisième set et c’est comme cela que j’ai gagné à la fin », assène Narindra Ranaivo.

En demi-finale, Narindra Ranaivo aura à affronter la Russe Lisina Vasilisa, gagnante de Tsantaniony Iariniaina en deux sets (6/3 6/4).

L’autre demi-finale sera l’affaire de la Française Charlotte Florent, gagnante de Safidisoa Nomenjanahary (6/2 6/3) et de l’autre Russe Ekaterina Leksina qui a pu surclasser la Française Téa Zivic (6/3 4/6 6/3).

Belle lancée

Chez les garçons, Toky Ranaivo est aussi en demi-finale. Il a gagné le duel qui l’a opposé au Français Lucas Schurdevin (7/5 7/6). Un match très disputé qui s’est joué a très peu de chose mais qui a donc tourné à l’avantage du Malgache, plus décisif dans les moments clés du match.

Ce jour, il s’opposera au Tchèque Jakub Prachard, vainqueur du Français Andréa Tiburzio.

Déjà vainqueur du premier tournoi d’Antananarivo, Toky Ranaivo est bien parti pour viser un troisième titre dans un circuit mondial juniors après la première étape d’Antananarivo et celle de Nairobi en 2018.

Dans le bas du tableau, on aura un choc entre les deux Britanniques Roan Jones et Luka Petrovic.

Ce jour, les matches débuteront à partir de 8h30 avec les demi-finales garçons. Les demi-finales filles suivront et l’après midi sera réservé aux demi-finales des doubles.