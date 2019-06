Nouveaux prix des carburants – Silence inquiétant des compagnies pétrolières

Une semaine après l’application des nouveaux prix du carburant, aucune des compagnies pétrolières n’a réagi. Alors que les enjeux sont énormes.

Consensus ou forcing ? Le flou reste entier. La baisse de 100 ariary sur le prix du sans plomb, 150 ariary pour le gasoil et 500 ariary pour le pétrole lampant, appliquée depuis le 20 juin a-t-elle été réellement issue d’un consensus entre l’État et les compagnies pétrolières ? L’annonce aurait dû, en effet, voir la présence des représentants du Groupement pétrolier de Madagascar (GPM), ou des représentants des quatre compagnies pétrolières travaillant à Madagascar. « Le président de la République, Andry Rajoelina a promis cette baisse et la baisse est là. L’État et les pétroliers ont trouvé un consensus pour réguler l’approvisionnement et la tarification des produits pétroliers », déclare la présidence de la République, après les trois jours dits de « négociation ».

C’est le ministre de l’Énergie, de l’eau et des hydrocarbures, Vonjy Andriamanga, qui a pris le relais en convoquant une conférence de presse sur les détails techniques relatifs à cette baisse de prix, tard dans la soirée après cette réunion de négociation. Une conférence de presse, toujours sans la présence d’aucun représentant des compagnies pétrolières. Aucune d’elles n’a voulu, jusqu’ici, accorder une demande d’interview de notre part.

Pertes

Des bribes d’informations venant de l’une d’elles laissent déduire que la décision a été quelque peu unilatérale. « C’était un genre de forcing dans la mesure où tout a déjà été préparé d’avance par le gouvernement, les chiffres, les prévisions, les coûts. Il n’y eut plus alors raison de discuter ces décisions », indique la source. Une réaction qui n’a pas été présentée officiellement jusqu’ici. Vonjy Andriamanga a expliqué que l’effacement du passif des compagnies pétrolières s’élevant à 145 milliards d’ariary est possible, grâce à l’effet rétroactif de la nouvelle structure tarifaire au 1er janvier 2019. 110 milliards d’ariary sont concernés par l’effacement dont 20 milliards d’ariary, effectifs dès cette année. Pour l’heure, les pétroliers affichent un silence d’or trop inquiétant. Sur quelle base financière comptent-t-ils accepter l’effacement des dettes, encore que le passif a été indiqué atteindre 190 milliards d’ariary par les pétroliers. Sans compter les réquisitions de carburant pour la Jirama alors que celle-ci leur doit encore quelque 132 milliards d’ariary.

Quelles pertes à enregistrer dans le fret maritime révisé à 40 dollars si 65 dollars la tonne métrique auparavant? Qu’en est-il de cette marge bénéficiaire retouchée rendant un effacement de dettes de près de 100 milliards d’ariary ? Sans parler du coût des investissements déjà engagés, le prix du baril à l’international, la dépréciation de l’ariary. Les gérants de station service gagnent-ils en bénéfice ? Autant de questions qui attendent des réponses concrètes car la loi sur la libéralisation du secteur pétrolier en vigueur depuis 2004, précise que « les prix des produits pétroliers et les marges dans la chaîne d’approvisionnement sont déterminés librement par les opérateurs selon le principe de l’offre et de la demande». Les consommateurs craignent les conséquences d’un effet domino, inattendu.