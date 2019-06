Mode – Sih Rakout s’inspire du mode de vie hippie

La griffe Sih Rakout sortira une mi-collection qui rend hommage au 50e anniversaire du festival de rock Woodstock. Elle prévoit un show inédit dans son show-room à Ambatobe, ce samedi 29 juin.

Peace and love ». La nouvelle collection « Hippie by Sih Rakout », qui sera présentée dans la boutique Sih Rakout à Ambatobe samedi à partir de 10 heures, aura de quoi surprendre. Cette fois-ci, la créatrice Sitraka Harimalala Rakotoasimbola a interprété sa propre vision de la culture hippie dans ses créations.

Trente-cinq silhouettes pour homme et pour femme vont être dévoilées au grand public de 10 heures à 17 heures. « Ce ne sera pas un défilé comme on a l’habitude de voir. La présentation des modèles se fera lors d’une séance de shooting avec un photographe professionnel, devant les invités. Les modèles se succèderont toutes les quinze minutes. Cette mi-collection rendra hommage au 50e anniversaire du festival de rock Woodstock qui a vu démarrer ou confirmer des artistes, devenus, par la suite, des vedettes mondiales, tels que Santana, Joe Cocker, Jimi Hendrix, Janis Joplin , Crosby, Stills, Nash and Young, Ten Years After, et autres. C’est le genre de musique que j’écoute quand je crée. Je me suis laissée librement guider par le mode de vie hippie, cette fois », explique-t-elle.

Dimension sociale

Après chaque prise de vue, les nouveaux produits seront directement mis en vente. L’achat d’un modèle donnera droit à un autre modèle au choix sur les anciennes collections, selon la créatrice. Son concept rejoint l’état d’esprit hippie qui évite les gaspillages et prône la liberté.

Le Festival de Woodstock ou Woodstock Music and Art Fair a eu lieu, pour la première fois, du 15 au 18 août en 1969. Ce festival de musique et rassemblement emblématique de la culture hippie des années 60, organisé à Bethel à New York aux États-Unis, est considéré comme un des plus grands moments de l’histoire de la musique populaire et parmi les festivals qui ont changé l’histoire du folk, rock, soul et blues. Il a aussi engendré beaucoup de changements sociaux comme l’émancipation des femmes, entre autres. Une des raisons pour laquelle la marque Sih Rakout, une mode politique à dimension sociale, rend hommage à cet événement qui a déjà duré cinquante ans.