Mahajanga – Le défilé militaire accéléré

La célébration de la Fête nationale à Mahajanga, n’a pas failli à la tradition. Mercredi, le défilé des militaires et autres entités a duré moins de deux heures.

C’était prévu. La revue militaire du 26 juin avec la participation d’élèves et de différentes associations sportives et politiques a duré moins de deux heures. En 2018, la durée de la parade a également été bouclée en moins de deux tours d’horloge. Le changement dans l’organisation de la distribution des distinctions honorifiques, effectuée la veille, a déchargé de longues heures de passage devant l’hôtel de ville. La cérémonie de remise de médailles et décorations à la Maison de la Culture ne s’est plus déroulée avant le défilé du 26 juin dans la matinée.

Cette année, pour sortir des sentiers battus, un groupe d’élèves vêtus de blanc a effectué un mouvement d’ensemble en jouant avec de longues bandes de tissu aux couleurs nationales avant que ne débute la revue de leurs camarades devant les autorités locales. Ces dernières ont été conduites par le préfet de Mahajanga, le chef de la région Boeny et le maire de la commune urbaine de Mahajanga.

Les quinze écoles primaires publiques de la ville ont toutes participé à la manifestation. Plus d’un millier d’élèves, collégiens et lycéens, issus de plus de cent trente établissements et universités publics et privés ont marqué de leur présence cette cérémonie du 26 juin.

Cent pas

La couleur blanche et le tricolore national ont dominé, les tenues vestimentaires et uniformes des participants cette année. Fierté nationale oblige.

Chez les forces de l’ordre, la vitesse de l’allure durant le défilé militaire a été rallongée à cent pas cette année contre quatre vingt dix l’année passée. « Nous avons augmenté la vitesse de la parade pour accélérer la revue », explique le commandant d’ensemble, le colonel René Bruno Rakotonandrasana, nouveau commandant du Régiment militaire n°4 à Mahajanga.

En revanche, les feux d’artifices de mardi, ont été tirés sur la plage du village touristique comme en 2018. La foule a envahi l’avenue ainsi que les différentes rues de Mahavoky-atsimo. Le spectacle a duré une heure, car les explosions des bombes et pétards ont été espacées chaque fois de cinq minutes. Les spectateurs sont restés sur leur faim après chaque détonation et crépitation. Les déflagrations ont explosé juste sur le toit de l’hôpital de référence de Mahavoky-atsimo. Certainement les malades ont dû en avoir pour leur cœur.

Mercredi, le public a pu suivre en direct sur un écran géant le défilé dans la capitale à partir de 14 heures. Les différentes animations du podium comptant pour la célébration du 59e anniversaire de la Fête nationale ont succédé à cette retransmission, suivies du bal populaire vers 20 heures.