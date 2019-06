Ma thèse en 180 secondes – La gagnante ira à Dakar pour la finale

Tianarilalaina Tantely Andriamam­pianina est la grande gagnante du concours ma thèse en 180 secondes lors de la finale nationale organisé hier par l’Agence Univer­sitaire Francophone (AUF), l’Ambassade de France à Madagascar conjointement avec le ministère de l’Enseignement supérieur. Pour la deuxième édition du concours, la lauréate avait pour thème « le Cladogelonium madagascariense : Anti inflammatoire ». Le projet est axé sur l’étude de l’activité inflammatoire du DBFO isolé de cette plante endémique de Madagascar. « J’ai choisi ce thème car mon cursus s’est focalisé sur l’analgésique. Le problème étant que la plupart des anti-inflammatoires provoquent des maux d’estomac. Contrairement au Clado­gelonium, le produit développé à l’issue de ma thèse », indique la gagnante nationale.

Le défi à relever, pour les candidats, étant de présenter leur thèse avec des termes compris du public diversifié pendant trois minutes avec une seule diapositive. L’aisance a été des plus déterminants durant l’épreuve « Il est nécessaire de résumer la thèse avec des mots simples. C’est la condition. La présentation doit être résumée et comprise de tous », confie la lauréate. Les dix neuf finalistes ont su démontrer leur talent avec éloquence durant le concours.

Préparation

Derrière la présentation, les concurrents ont fait face à diverses contraintes sur le plan matériel. « La difficulté majeure a été le manque de moyen dans l’accomplissement des recherches à faire. Nous avons été obligés de fabriquer notre propre matériel pour le laboratoire sauf pour le dosage du TNF alpha où l’on a pu collaborer avec un institut à l’étranger. Nous sommes en même temps chercheurs et techniciens », constate la lauréate du concours. Les dix-neuf finalistes thésards pour ce concours viennent des cinq universités publiques à savoir les universités d’An­tsi­ranana, de Mahajanga, de Fiana­rantsoa, d’Anta­nanarivo et de Toamasina. Le second et le troisième prix ainsi que le prix du public viennent de l’université d’Antana­narivo. La lauréate, Tianari­lalaina Tantely Andria­mam­pianina est issue de l’université de Mahajanga. En plus de gagner le concours, elle va représenter Mada­gascar à Dakar au Séné­gal au mois de septembre. « Je tâcherai d’honorer Mada­gascar pour la finale à Dakar cette année », conclut-elle.