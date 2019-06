Groupe B – Marco offre la victoire aux Barea

Madagascar a disposé du Burundi, hier à l’Alexandria Stadium. Une victoire qui permet aux Barea d’entrevoir les huitièmes de finale.

Mission accomplie. Peu importe la manière, l’important c’était de gagner pour se retrouver en ballotage favorable dans la course à la qualification pour les huitièmes de finale. Et les Barea l’ont fait, en battant les Hirondelles sur la plus petite des marges, hier à l’Alexandria Stadium. Madagascar-Burundi, c’est un duel des néophytes, certes. Mais la physionomie de la première période s’apparentait plutôt à un duel des extrêmes. D’un côté, les Barea ont eu plusieurs opportunités de marquer. De l’autre, les Hirondelles ont joué de manière brouillonne. Sauf que les hommes de Nicolas Dupuis n’ont jamais réussi à conclure. Soit ils ont buté sur le gardien adverse, comme Carolus à la (19è), soit ils ont manqué le cadre, à l’instar de la frappe de Métanire (44è), qui a frôlé la transversale.

Magnifique coup franc

Notons aussi que Faneva, plus en jambes que samedi, s’est retrouvé en bonne position dans la surface à deux reprises (28è et 43è). À chaque fois, il s’est effondré au contact de son vis-à-vis, sans pour autant obtenir gain de cause auprès de l’arbitre tunisien. 0-0 à la pause, alors que les Barea auraient mérité de mener largement au score.

Au retour des vestiaires, Dupuis change son fusil d’épaule. Il fait d’abord rentrer Voavy à la place de Carolus. Un choix pas vraiment du goût de l’attaquant de l’Al Adahl, que son sélectionneur a tenté de calmer à sa sortie. Par la suite, c’était au tour de Njiva et de Rayan de faire leur apparition sur le terrain. Et C’est sur une faute sur Voavy, à l’entrée de la surface, que la Grande île a finalement ouvert le score. Le coup franc qui s’en est suivi, ayant été tiré magnifiquement par Marco (75è, 1-0). Jonathan, le portier burundais, n’a rien pu faire, contrairement à Melvin, le gardien malgache, qui a dévié un coup franc de Bigirimana, quelques minutes auparavant. Ce but de Marco a permis à la Grande île de porter son cumul à quatre points. Elle occupe la deuxième place du groupe B, grâce à ce succès. Un joli cadeau au lendemain de la fête nationale.