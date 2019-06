Assainissement après fête – Des tonnes d’ordures ramassées à Analakely

L’assainissement d’Analakely, après la fête, a pris du temps. Des tonnes d’ordures s’éparpillaient dans le centre-ville.

10 heures à l’Avenue de l’Indépendance. Les ordures s’amoncellent sur plusieurs endroits, dans les rues d’Analakely. Fano et son équipe, des agents d’assainissement de la commune urbaine d’Antananarivo (CUA), les ramassent point par point avec une charrette, depuis 5 heures du matin. Ils sont à leur cinquième voyage, du lieu de ramassage au bac à ordures à Ambodifilao. Ils n’avancent pas beaucoup dans leur tâche. « L’assainissement est rude, après cette fête. Outre l’abondance des déchets, l’éparpillement des tiges de brochette a rendu le travail encore plus complexe. Les ramasser engloutit une grande partie de notre temps », raconte le jeune homme. Ces hommes ont mis plus d’une demi-journée pour faire le travail, si au quotidien, cela ne leur prend qu’une heure ou deux.

Plusieurs tonnes d’ordures ont été ramassées à Analakely, hier. Tous les bacs à ordures du centre-ville ont été débordés. À Ambodifilao, par exemple, les déchets s’entassaient sur une étendue de deux mètres à côté du bac, alors que le travail n’était qu’à moitié fait. Et c’était la même chose à l’Esplanade Analakely, à Tsaralalàna ou encore à Isotry.

Blâmer

Les déchets laissés par la foule qui a envahi la capitale pour s’amuser avec les structures de jeux et les autres activités de défoulement, installées à l’Avenue de l’Indépendance, pendant cette célébration de l’anniversaire du 59ème anniversaire de l’indépendance, sont importants. Certains ne se sont pas gênés pour y faire leurs besoins. Les marchands de rue y ont, également, abandonné leurs boîtes de carton vides, leurs sacs plastiques. Même sans équipements de protection, comme des bottes ou des gants, les agents d’assainissement ont, quand même assuré le ramassage de toutes ces immondices. Toutefois, la puanteur de l’urine et des excréments persistait.

Lantoniaina Randria-mamonjy, délégué du premier arrondissement, blâme les responsables de ces activités rémunératrices. « Nous nous sommes mis d’accord qu’ils vont assurer l’assainissement du lieu. Mais ils n’ont rien fait», martèle-t-il.

Que quelques bennes à ordure du Service autonome de maintenance de la ville d’Antananarivo (Samva) ont opéré, pendant la journée, d’hier. « Travailler dans la journée n’est pas pratique à cause des embouteillages. Nous avons envoyé trois véhicules assurer la mission du jour, chacun a fait deux voyages. Mais les ordures continuent à s’entasser. Nous allons tenter de tout ramasser, cette nuit (ndlr: hier soir) », indique le colonel William Rakotoarivony, directeur général du Samva.