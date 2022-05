Inter Club International Féminin – Sensibilisation sur le civisme et les VBG auprès des écoles publiques

Dans le cadre de son action Interclub International féminin, une sensibilisation sera menée dans une centaine d’écoles publiques de la capitale. L’Inter club International Féminin, qui regroupe des clubs de service de femmes comme Soroptimist International club Antananarivo doyen , Soroptimist International Antananarivo Mandrosoa, Soroptimist International club Antananarivo Tanamasoandro ou encore Inner wheel club d’Antananarivo, Association Accueil Madagascar et Wednesday Morning Group, compte faire une sensibilisation auprès des écoles primaires publiques (EPP) et les collèges d’enseignement général (CEG) de la capitale le 3 juin prochain. La sensibilisation se focalisera sur deux thèmes à savoir les Violences basées sur le genre (VBG) et le civisme. Pour ce faire, l’Interclub International Féminin prévoit de cibler les enseignants au niveau de cinquante EPP et cinquante CEG à Tana. »

Nous avons décidés de sensibiliser en premier lieu les enseignants puisque ce sont surtout eux qui peuvent servir de modèle. Les enseignants vont ensuite partager les acquis auprès des élèves », indique Fanja Andretseheno, présidente de l’Inner Wheel Club Antananarivo. La sensibilisation se fera à travers des fascicules qui s’intitulent « Ankizy sy Zatovo Vanona » et « Ady amin’ny herisetra mifototra amin’ny maha lahy sy ny maha vavy ». « Pour les enfants et les adolescents, le support sur le civisme parlera de leurs devoirs, de leurs droits ainsi que leurs responsabilités auprès de la société », enchaîne la présidente d’Inner Wheel Club.

Appui

Pour la lutte contre les VBG, le support informera sur le contenu de la loi 2019- 008 relative à la lutte contre les violences basées sur le genre. « Le support va indiquer la loi sur les VBG. Il s’agit d’avertir sur les différentes formes de violences existantes, entre autres, les violences psychologiques, sexuelles et physiques », lance-t-elle. Dans le cadre de la lutte contre les violences basées sur le genre, des sensibilisations sur les signalements et dénonciations sur les violences sont disponibles. « L’idée de sensibiliser au niveau scolaire est venue par le biais de ces supports qui étaient déjà entre nos mains. En outre, la sensibilisation s’aligne parfaitement avec les convictions des clubs en ce qui concerne les droits des enfants et des femmes », ajoute la présidente. La Commune Urbaine d’Antananarivo appuie le projet. « La CUA travaille auprès des écoles d’enseignement de base. Je salue cette initiative à travers la formation des enseignants », indique Elia Ravelomanantsoa, directeur des arts, de la culture et de la vie communautaire auprès de la municipalité d’Antananarivo. Par ailleurs, Le projet de sensibilisation pourrait s’étendre auprès des universités et des lycées.