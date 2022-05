Distinction honorifique – Ambinintsoa Rakotomanana reçoit l’« Ordre du Soleil Levant »

Élu parmi les bénéficiaires des décorations japonaises pour l’automne 2021, l’enseignant-chercheur universitaire Ambinintsoa Solofoniaina Rakotomanana a été à l’honneur hier. Il s’est vu remettre, des mains de l’ambassadeur du Japon à Madagascar, Yoshihiro Higuchi, lors d’une cérémonie officielle à la résidence de ce dernier, la décoration de « l’Ordre du Soleil Levant, Rayons d’Or avec Rosette ».

Diplômé de Master en langue et culture japonaise de l’Institut national pour les études politiques (National Graduate Institute for Policy Studies) au Japon en 2006, Ambinintsoa Rakotomanana est, depuis 2016, Chef du Parcours Anglais-Japonais à la Faculté des Lettres et des Sciences humaines, au Département des études anglophones, et depuis 2019, Chef du Parcours MalgacheJaponais à l’université d’Antananarivo.

Il est aussi un des membres fondateurs et l’actuel commissaire au compte de l’ONG Sakura qui regroupe les anciens étudiants malgaches diplômés au Japon. Par ailleurs, il n’a pas ménagé ses efforts pour la promotion de l’éducation de la langue japonaise et le renforcement de la capacité pédagogique des enseignants du japonais à Madagascar en créant la « Japanese Language Teacher Association (JALTA) », la seule association qui regroupe les enseignants de la langue japonaise à Madagascar.