Circulation Anosy vers Analakely – Encore loin du bout du tunnel

Le bouchon s’est déplacé à Amparibe et Mahamasina après qu’Anosy ait observé une fluidité de la circulation pour la première journée. La CUA entend mettre en place une nouvelle stratégie pour pallier les lacunes détectées.

Le nouveau plan d’aménagement du flux à Anosy a semé la pagaille du côté d’Amparibe, hier. Des embouteillages monstres ont persisté depuis le début de la matinée, mais également pendant l’heure de pointe. « Mon cours commence à 7h du matin à Tsiadana mais il y avait trop de bouchon sur mon itinéraire. Il m’a fallu plus de trente minutes pour parcourir Mahamasina-Ambohijatovo », témoigne Ambinitsoa. Depuis l’application du nouveau plan les bus du côté de l’axe sud devront obligatoirement passer par le nouvel itinéraire. Ce qui a encombré la circula tion à Amparibe vers Ambohidahy pendant la première journée. Les usagers de la rou te se son t plaints. « J’ai pris le bus 165 pour aller à Analakely. J’étais étonné du changement puisque l’itinéraire s’est allongé », indique une mère de famille, très impactée par ces détours. Certains usagers ont été même surpris. « On doi t contourner Mahamasina avant de passer par la rue devant le collège Saint Michel et ensuite rejoindre le tunnel d’Ambohidahy. On perd beaucoup de temps en franchissant cet axe », avance Henintsoa Randria, un père de famille habitué de l’ancien trajet.

Nouvelle stratégie

Contrairement à l’encombrement de la circulation du côté d’Amparibe, un allègement de la circulation a été observé auprès l’ancien itinéraire rue Mohamed V vers Ambohidahy. C’est également le cas pour l’axe sud où la circulation a été plus fluide. « Le nouveau plan a porté ses fruits pour l’axe sud don t Ankadimbahoaka e t Anosibe. Le flux est allégé », constate le Comissaire Albert Estel Ainanirina, directeur des Transports et de la Mobilité Urbaine auprès de la Commune Urbaine d’Antananarivo. Par ailleurs, compte tenu des résultats obtenus pour la première journée, notamment du côté d’Amparibe, des ajustements devront s’opérer, selon les dires du DTMU. « Des lacunes ont été observées mais de nouvelles stratégies seront apportées pour l’axe Amparibe », enchaîne le responsable. Selon la CUA, mis à part les nouveaux aménagements apportés à Anosy, Analakely et Ambohijatovo, d’autres nouveaux plans de circulation devraient intervenir dans certains endroits de la capitale.