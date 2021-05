Institut Français de Madagascar – Moajia inaugure la scène du « Mozikako »

Une redécouverte exclusive de la scène musicale, un événement inédit se lance à l’Institut français de Madagascar avec en tête d’affiche Moajia.

Un rendez-vous très attendu, suscitant depuis son annonce l’émoi des inconditionnels du groupe atypique et exceptionnel, Moajia. Les prochaines retrouvailles avec le public mélomane se réaliseront à travers « Mozikako », un concept de l’ Ins ti tu t Français de Madagascar à Analakely. Le contexte sanitaire actuel ne permettant pas encore au public de jouir pleinement de la salle de spectacle, c’est via ses pages officielles sur les réseaux sociaux que l’événement sera diffusé.

Les concerts filmés de l’IFM seront dorénavant labellisés « Mozikako », traduit par « Ma musique » . Ce 29 mai à partir de 15h, la page de l’IFM Madagascar s’animera des rythmiques entrainantes et chaleureuses du groupe Moajia. Une scène que le groupe composé de Jiiary au chant et à la guitare, mais également à la basse, Njaka aux percussions, ainsi que Haridio à la guitare électrique et Aina José à la batterie se plait de retrouver. Moajia a déjà transcendé le public entre ces murs dans le milieu des années 2000. « Ce sera un concert inédit part avec pas mal de surprises à la clé pour bien marquer ce retour en scène. » confie Njaka.

« Harmonieux et fantaisiste »

Le concert illustrera ainsi une douce saveur musicale. C’est du grand spectacle tout à leur image que Moajia proposera à un public de tous horizons. Le répertoire du groupe déjà bien ancré dans le cœur de ses fans s’enrichira également pour l’occasion. « De nouvelles compositions y seront à découvrir, mais aussi des interprétations inédites de ces chansons qui nous ont fait connaître. » rajoute Jiiary. Fort de sa formation actuelle, qui apporte encore plus de dynamisme aux compositions déjà éloquentes du groupe, Moajia confirme un retour conquérant cette année. De « Damoiz’Elle » à « Masokely », les chansons du groupe ont marqué une jeune génération par sa fraicheur. Fidèle à lui même, Moajia revient ainsi avec sa fameuse touche manouche, ses mélodies du terroir et ses sonorités électrisantes. Et cerise sur le gâteau, le saxophoniste Ando Maheritiana se joint également à la bande pour apporter une touche jazzy aux compositions du groupe. Un projet d’album se prépare.