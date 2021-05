Haltérophilie – Championnats d’Afrique : Ricardo Ramiaramanana décroche deux médailles d’or

Madagascar compte à l’issue de la première journée d’hier six médailles. Jean Elarion Ricardo est sacré champion chez les -55 kg en arrachant deux d’or et une d’argent.

Exploit extraordinaire. Deux des quatre haltérophiles porte-fanions malgaches ont entré en lice hier lors de la première journée des championnats d’Afrique. Ce sommet africain comptant pour la dernière qualification continentale aux Jeux olympiques se déroule à Nairobi Kenya du 27 au 31 mai. Madagascar compte pour l’heure six médailles dont deux d’or, une d’argent et trois de bronze.

Le double médaillé d’or des Jeux africains de Rabat en 2019 et champion d’Afrique zone 3, Jean Elarion Ricardo Ramiaramanana engagé dans la catégorie – 55 kg s’est offert trois médailles dont deux ors et une argent et se hisse ainsi sur le toit continental. Ricardo a soulevé la barre à 100 kg en arraché et 120 kg en épaulé jeté, soit 220 kg au total olympique.

En bonne position

Le triple médaillé d’or des deux dernières éditions des Jeux des Iles, Eric Herman Andriantsitohaina chez les -61 kg termine pour sa part à la troisième marche du podium en décrochant trois médailles de bronze, derrière un Tunisien et un Nigérian. Il a effectué 107 kg en arraché et 132 kg en épaulé jeté.

Deux autres haltérophiles de la Grande Ile monteront sur le plateau du championnat d’Afrique ce vendredi à savoir Rosina Randafiarison chez les -45 kg et Tojo Andriantsitohaina, – 67 kg. Initialement, la catégorie -45 kg filles a été p rog r ammée hie r m ai s compte tenu du retard de l’arrivée sur place de la délégation malgache et suite à la demande du président de la fédération, Jean Alex Harinelina Randriamanarivo, les épreuves pour cette catégorie sont repoussées pour ce jour.

Après négociation en haut lieu, la délégation malgache a finalement pu quitter le pays hier à 5h avec un avion spécial, un jet privé affrété par la présidence de la République via Dares Salam Tanzanie. La délégation a été prévue partir dimanche mais n’a pas pu s’envoler suite à l’annulation du vol.

La délégation y est dirigée par le directeur technique national, Thomas d’Aquin Rakotoarison. Nos porte fanions au Kenya sont déjà en situation favorable après les six participations aux compétitions qualificatives pour ne citer que les médailles d’or aux Jeux africains de Rabat, aux championnats d’Afrique et ceux de la zone en 2019. Pourtant, «il faut encore attendre le dernier ranking après le décompte officiel des points effectué par la fédération internationale pour déterminer les qualifiés dans chaque catégorie» explique le patron de la fédération malgache.