Développement régional – Le parti libéral ADN réaffirme ses fondamentaux

Rentrée remarquée du parti libéral ADN hier sur les ondes de la radio Antsiva. Le guide national Edgard Razafindravahy a annoncé le soutien de son parti au programme de développement axé sur la base, axe des concepts fondamentaux de l’ADN.

Une rentrée remarquée. Le parti libéral ADN a effectué son retour sur la scène politique hier à travers une déclaration d’Edgard Razafindravahy, guide national du parti sur les ondes de la radio Antsiva. Une occasion pour l’ancien PDS d’Antananarivo de confirmer le soutien de l’ADN au programme de développement entamé depuis la base par le gouvernement. L’État construit plusieurs infrastructures dans les régions selon les velirano du président de la République. Le développement des régions par la construction d’infrastructures répondant aux besoins de la population, s’inscrit dans les principes fondamentaux de l’ADN basés sur la refondation depuis les collectivités territoriales. Il y a de quoi nourrir de l’espoir pour un réel développement du pays.

Malheureusement certaines autorités n’arrivent pas à suivre le rythme imprimé par le président de la République et se perdent dans des palabres stériles. D’autres mettent carrément des bâtons dans les roues mettant en avant le fait d’avoir quelques élus. « La recherche du bien pour la population et la nation nécessite une volonté de fer et une prise de conscience depuis les acteurs de la base aux autorités investies d’une mission pour diriger le pays » souligne Edgard Razafindravahy confirmant que le parti ADN est resté fidèle à son credo.

L’État s’efforce de satisfaire l’attente de la population dans les fokontany concrétisant les velirano de la campagne présidentielle. « On ne peut pas fermer les yeux sur les nombreuses réalisations du gouvernement en deux ans et demi de pouvoir même si certaines infrastructures ne sont pas parfaites. Les centres de santé de proximité, les écoles, l’éclairage pour les campagnes, les barrages pour l’agriculture, les infrastructures sportives pour les jeunes et l’effort de maîtrise de la sécurité sont autant de biens et de services basiques qui comblent un manque séculaire dans les collectivités éloignées».

Espoir

Des membres de l’ADN se trouvent dans ces collectivités éparpillées au sein de toute l’île. Ils sont justement animés par la refondation et s’en tiennent aux idéaux des membres de l’International Libéral dont le principal est la recherche de l’intérêt général.

L’ADN adhère à la vision de développement du président de la République. « Lors de mes tournées d’un bout à l’autre du pays en 2015, je n’avais eu de cesse de dire qu’il y a toujours de l’espoir et aujourd’hui je le réitère. La lumière jaillira tôt ou tard, l’espoir n’est pas perdu et le soleil brillera pour chaque foyer.» a rappelé Edgard Razafindravahy. Il a encouragé le président de la République à continuer dans sa voie et de voir de près et dans les détails ce qui se passe dans les dix huit mille fokontany dans le pays. La décision du conseil des ministres mercredi tend vers ce développement régional avec l’organisation d’une conférence régionale. Il y a quelques années, l’ADN avait préconisé la mise en place d’un gouvernement régional pour savoir ce que veut la population locale comme projet pour réussir le développement à la base.

Malgré la mauvaise passe que traverse le pays avec l’épidémie de coronavirus, le guide national de l’ADN garde totalement confiance quant à la réussite du pays. Il n’a pas oublié d’encourager les membres de son parti à soutenir les compatriotes dans cette guerre contre la Covid-19.

Le parti ADN reprendra les tournées dans les régions au moment opportun.