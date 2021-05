Développement – Le tourisme en détresse

Toujours des lamentations. Le Conseil des ministres a imposé que les allègements des charges fiscales, l’aménagement du calendrier fiscal, le report de paiement des factures de la Jirama, accordés aux seuls opérateurs touristiques de Nosy-Be, seront valables pour tous les autres de la même catégorie. Mais ceux ci réagissent avec indignation sur les réseaux sociaux.

Ils affirment que « ce qui a été avancé à Nosy-Be par les autorités, équivaut à des annulations de ces diverses obligations financières. Et ne consiste pas à différer les échéances. Car dans l’état actuel de notre situation, par l’absence des touristes étrangers et locaux, nous n’avons pas de quoi s’acquitter de tout cela » ont-ils réagi avec résignation. Il est vrai que les activités touristiques, en dépit d’un semblant de reprise de la vie normale, continue de souffrir des mesures restrictives de la crise sanitaire. Par exemple, des hôtels et restaurants, faute de clients, continuent de baisser pavillon.